Alejando Gaviria criticó la gestión de Petro: "los contradictores no son enemigos"

Alejandro Gaviria, exministro de educación del actual Gobierno, lanzó su libro 'La explosión controlada, la encrucijada del líder que prometió el cambio', en el que hace un duro análisis del primer año de gestión del presidente de la República, Gustavo Petro.

Algunas de las frases del libro han sido muy criticadas y polémicas, pues muchas dan a entender la tensión que sintió en el Gobierno de Petro durante los seis meses que estuvo allí.

Cabe recordar que Gaviria salió en medio del remezón ministerial luego de plantear sus interrogantes sobre la reforma a la salud.

En una entrevista con El Tiempo, el exministro advirtió que van a venir tiempos difíciles para el país, "una contradicción entre las promesas de cambio que son grandilocuentes y las realidades".

Asimismo, habló de la 'soledad de la elocuencia' de la que tanto se refiere en el libro, explicando que Petro siempre se muestra interesado por los demás durante la teoría, pero no sobre la práctica. "Esa imagen es una especie de paradoja, que llamé ‘la soledad de la elocuencia’”, añadió.

Por otro lado, habló de la acusación que se ha escuchado en los últimos meses hacia el presidente sobre querer que el Congreso sea notario de sus reformas.

Recalcando que en el mandatario prevalece la visión del agitador y no del negociador que en 2022 decidió hacer un gobierno en coalición con otros partidos, mencionó que “el Congreso no debe convertirse automáticamente en un notario del plan de gobierno. Por eso fui muy duro en los consejos de ministros con la idea de que, sin flexibilidad programática, un gobierno de coalición no puede funcionar”.

De otro modo, aseguró que en caso de haber sabido todo lo que ya conoce de la actual administración, no hubiera sido ministro.

“Con la información que tengo hoy no habría entrado al Gobierno Petro”, aseguró para El Tiempo.

Finalmente, aclaró que uno de los mayores problemas de Petro es la visión que tiene hacia los enemigos y contradictores, “Le queda difícil entender que los contradictores no son enemigos y que esas visiones del cambio podrían incluso complementarse”.