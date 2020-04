Alejandro Castillejo Cuéllar es el nuevo comisionado de la Verdad

Luego de haberse adelantado un proceso de selección en el que participaron 114 personas con amplia experiencia en temas de paz, Alejandro Castillejo Cuéllar fue elegido como nuevo comisionado de la Verdad, en reemplazo de Alfredo Molano Bravo, quien murió en octubre de 2019.

La convocatoria se adelantó de acuerdo con las medidas sanitarias que estableció el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus. Sin embargo, se garantizó que los aspirantes cumplieran con los requisitos para hacer parte del organismo creado luego de la firma del Acuerdo Final de Paz con al extinta guerrilla de las Farc.

El nuevo comisionado es un reconocido antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Desarrollo y Paz de la Universidad de Jaume I, magister en Paz y Estudio de Conflictos de la European University Center for Peace Studies, magister y doctor en antropología de The New School for Social Research.

#COMUNICADO Le damos la bienvenida al nuevo comisionado, que se suma de manera inmediata al cumplimiento del mandato de la @ComisionVerdadC. Asimismo, agradecemos a todos y todas quienes participaron en el proceso de selección público, amplio y pluralista. https://t.co/cXXB1ag8OE — Comisión de la Verdad (@ComisionVerdadC) April 8, 2020

