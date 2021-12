Alejandro Char presentó cerca de 2.6 millones de firmas que avalan su candidatura

El exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, presentó ante la Registraduría Nacional del Estado Civil las firmas que avalan su aspiración a la Presidencia de la República.

Fueron alrededor de cinco millones 538 mil apoyos los que presentó el dirigente político ante la organización electoral, una cifra récord teniendo en cuenta que las recolectó en tan sólo un mes.

Char afirmó que, a partir de este momento, comenzará a recorrer el país para conocer de primera mano las necesidades de la gente y construir el programa que le presentará a los colombianos.

“Eso es un logro de la gente que nos acompañó en este proyecto, que sabe lo que ha pasado en Barranquilla, que sabe lo que ha pasado dónde hemos estado laboralmente que conoce nuestras realizaciones y que tiene la esperanza de un país mejor”, indicó.

“Yo soy parte de una coalición en la qué hay gente que nos parecemos porque este país necesita gente que haga las cosas, que las haga realidad, que haya un poquito menos de habladuría y más realizaciones”, añadió.

Durante su discurso, Char afirmó que lo que lo impulsa a hacer esta campaña es el deseo de trabajar por la gente y hacer que el país sea mucho mejor.

“Yo no sé si soy de izquierda o de derecha o de centro, yo no sé qué significa eso en español. ¿Quién es el dueño de la gente necesitada en Colombia? Eso no puede tener partido, a mí lo único que me mueve es solucionarle los problemas a la gente y darle la oportunidad de un empleo, de un estudio superior”, sostuvo.

El exalcalde de Barranquilla aseguró que lo que ocurrió en los últimos 30 días, durante el proceso de recolección de firmas, es un mandato de la propia ciudadanía que quiere que en el país las cosas se empiecen a hacer de manera diferente.