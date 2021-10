Alejandro Gaviria admite que César Gaviria tiene una “simpatía” por su candidatura

El precandidato presidencial Alejandro Gaviria ha recibido duras críticas de varios sectores políticos que lo señalan de ser el aspirante de lo expresidentes Juan Manuel Santos y César Gaviria Trujillo.

En la ‘Coalición de la Esperanza’ poco a poco se le han ido cerrando las puertas porque varios de sus integrantes ven que el director único del partido Liberal, César Gaviria, quiere mover su maquinaria en favor del exrector de la Universidad de Los Andes.

A raíz de esto, el exministro negó que tanto Santos como Gaviria estén haciendo parte del equipo programático de su campaña para la Presidencia de la República, pero sí reconoció la simpatía que el jefe el liberalismo ha expresado a su aspiración.

“Eso lo están diciendo como parte de un ataque político, yo no puedo negar que yo trabajé con Juan Manuel Santos, fui su ministro seis años, el ministro de Salud que más ha durado en la historia de Colombia, pero él no tiene nada que ver con la campaña, no ha hecho parte del equipo programático, no ha estado en ninguna reunión, no conoce la sede de la campaña, no ha hecho parte de esta campaña de ninguna manera”, indicó.

Y añadió: “Lo mismo con César Gaviria, él ha manifestado una cierta simpatía más a manera personal que partidista sobre esta candidatura, pero no conoce la sede de campaña y son cosas que se dicen en la política, son las reglas de juego tratar de caricaturizar o identificar un candidato con cierto jefe político porque creen que eso tendrá un impacto, pero esta candidatura no tiene dueño”.

Alejandro Gaviria continuará recorriendo el país cumpliendo el proceso de recolección de firmas que avalen su candidatura presidencial. Sin embargo, también dejó claro que no rechazará el respaldo que de manera independiente reciba de las juventudes liberales y de congresistas de ese partido que no tengan cuestionamientos.