El exministro de Educación Alejandro Gaviria anunció este viernes que interpondrá acciones legales contra el presidente Gustavo Petro luego de que el mandatario lo acusara de ser el responsable de la pérdida de $1,5 billones destinados a las universidades.

"Yo por ahora interpondré acciones legales pidiendo una rectificación. Las calumnias e insinuaciones falsas de corrupción no pueden convertirse en la norma del lenguaje presidencial", dijo Gaviria en su cuenta de X.

En una sorpresiva declaración desde Sucre, el presidente Gustavo Petro arremetió contra el exministro de Educación, Alejandro Gaviria, a quien acusó de "cuidarle la espalda a las EPS" y que por esta razón descuidó su tarea en el Gobierno.

Lea también: Duras palabras de Petro a su exministro Alejandro Gaviria: “Dejó perder $1 billón por cuidarle el negocio a las EPS”

“Ponen a Alejandro Gaviria, que lo encargue del Ministerio Educación con el mayor presupuesto de nuestro Gobierno a hacer las universidades. En el primer año dejó perder $1 billón y medio que iba a las universidades y lo dejó trasladar al Fomag, donde hay una olla de corrupción, donde la politiquería se come la plata por estar cuidándole el negocio a las EPS, que no era su competencia. Por eso se fue de mi Gobierno, pero no lo dicen”, dijo el mandatario.

Gaviria dijo que demostrará que la acusación "que me hizo el presidente Petro de desviar recursos de infraestructura educativa al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) por $1,5 billones es absurda, una calumnia sin ningún asidero".

"El presupuesto de 2023 apenas empezaba a ejecutarse cuando salí del gobierno. Estuve revisando todos los archivos y comunicaciones. No hay ninguna comunicación sobre adiciones o cambio de destinación de los recursos entre enero y febrero de 2023", añadió.

Lea también: Tasas de interés caen a 12,25%: bajan 50 puntos básicos

El exministro dijo que en febrero de 2024, se acordó pagar unas supuestas deudas del Fomag con las redes de prestadores de salud del Magisterio. "Tampoco tuve que ver con esa decisión. Ocurrió un año después de mi salida. Nada similar se aprobó cuando fui ministro", añadió.

Gaviria reiteró que el presidente Petro "parece estar confundido con las fechas o quiso ver, en el teléfono roto de las conversaciones, una oportunidad para calumniar e insultar con información parcial, sin verificar. Sea lo que sea, está mintiendo".