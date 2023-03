Alejandro Gaviria criticó la reforma a la salud: "va agravar los problemas"

El exministro de Salud y Educación, Alejandro Gaviria, criticó fuertemente el proyecto de ley de reforma a la salud que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro y la ministra de Salud, Carolina Corcho, ante el Congreso de la República.

El exfuncionario en el foro de protección del derecho a la salud desde el control fiscal, realizado por la Contraloría General de la República, dijo que es preocupante lo que se está planteando, donde se evidencia que es regresivo para la salud de los colombianos, especialmente con los problemas que tiene la Adres.

“La estructura que se propone de un pagador único no va resolver los problemas de sostenibilidad financiera del sistema puede ser n muchos casos agravarlos, el contralor nos llamó la atención de un problema que nos debería preocupar a todos, dijo la Adres que se plantea cómo pagador único ahora tiene problemas pagando los servicios no Soat, que son una fracción pequeñísima que se tendría que pagar en otra instancia y eso nos tendría que preocupar”, dijo.

Apuntó que además se tiene problemas que relacionados con los hospitales públicos, que el nuevo sistema puede agravar.

“El nuevo sistema basado en los servicios a la oferta, que creo yo nos retorna al pasado, se tienen que aceptar los avances en protección financiera, en los avances de la satisfacción de los usuarios; ver que tenemos problemas de salud en las desigualdades territoriales, pero entiende que las propuestas no nos van a resolver los problemas de sostenibilidad financiera”, señaló.

Gaviria indicó que el nuevo sistema pretende reemplazar a otro que devuelve a los colombianos al pasado.

“Es la construcción de un sistema nacional de salud, como entendía Colombia en los años 80, basado en un subsidio de la oferta, en unas redes integradas que no están claras del todo, con una sola puerta de entrada que son los Caps, con un pagador de la salud y en la última versión que conozco estas gestoras no tienen un papel claro por lo que no está bien armado y definido”, sostuvo.

Aclaró que esta nueva reforma no va a resolver los problemas de atención, sino que los va a agravar. “No va a resolver los problemas de recursos, los va a agravar, por lo que va a resultar, creo en yo en más corrupción y menos controles y necesita una visión. Hay dos problemas que he identificado como las desigualdades territoriales en resultados de salud y el segundo es la sostenibilidad”, manifestó.

Afirmó que no cree que se esté construyendo sobre lo construido. “Las visiones excesivamente ideológicas en mi opinión simplifican los problemas y nos pueden llevar a una situación que no mejore sino que exacerbe algunos de los problemas existentes en el sistema de salud”, aclaró.