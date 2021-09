Alejandro Gaviria dice que no aceptará avales de otros partidos

El exministro Alejandro Gaviria inscribió oficialmente ante la Registraduría el comité promotor que recogerá firmas para impulsar su aspiración a la Presidencia de la República en el 2022.

Gaviria llegó acompañado de algunos jóvenes a la sede del organismo electoral para comenzar formalmente su campaña para las elecciones. En su primera declaración, el exrector de la universidad de Los Andes señaló que por ahora no tiene contemplado aceptar avales de ningún partido político.

“No he recibido avales y yo creo que hay que distinguir dos cosas, no son los avales formales y afiliaciones partidistas y otra cosa son adhesiones independientes, sin condiciones voluntarias. Si hay un senador del Partido Liberal que pone un trino y me dice que le gusto como candidato, ahí estoy yo, adhesiones formales, pero avales formales no es algo que esta campaña está pensando en este momento”, indicó.

“Por ahora es así, no vamos a aceptar avales formales, es decir, que diga el Partido Liberal que adhiere formalmente o que yo esté en la convención liberal recibieron ese aval formal, no es una cosa que va a ocurrir en esta campaña inicialmente”, insistió.

Sobre un posible ingreso a la Coalición de la Esperanza, Gaviria indicó que “todavía no vamos a hacer esa petición, esta campaña empieza independiente y ya tomaremos la decisión en su momento en el mes de octubre o noviembre”.

Gaviria también afirmó que está completamente convencido que la salida para Colombia se encuentra en una opción política de centro y no en los extremos.

“Me niego a creer que la única opción posible es el nihilismo, que dice que todos somos iguales o esa indignación superficial que dicen que todos son corruptos, no lo vamos a aceptar y la otra fuerza transformadora será la cultura, la cultura que nos define”, indicó.

Adicionalmente, Alejandro Gaviria dijo que ya son miles los voluntarios que estarán impulsando la campaña en el país para recoger más de un millón de firmas.

“Falta mucho, esto apenas comienza, tenemos 20.000 voluntarios inscritos y vamos a conseguir un millón o 1.200.000 firmas, el proceso comienza hoy y deben ser alrededor de 11.000 diarias y debe ser un trabajo colectivo que desata una fuerza transformadora que llega a marzo y unimos al centro y ganamos la consulta y llega a mayo o junio y ganamos la Presidencia”, anotó.

Señaló que aunque no se cree el mesías, está convencido que la opción de centro es la que puede garantizar un cambio en el país.

El exministro volvió a negar que sea el candidato respaldado por Juan Manuel Santos. Sin embargo, al evento de inscripción asistieron algunos exfuncionarios del pasado gobierno como Luis Guillermo Vélez, quien fue secretario general de la Presidencia y Camilo Granada, exconsejero de comunicaciones de la Casa de Nariño.