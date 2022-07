Alejandro Gaviria dice que quiere hacer una "revolución educativa" cuando asuma como ministro

Destacó que adelantará un trabajo especial de acercamiento con Fecode con el propósito de mejorar las relaciones y trabajar en equipo.

“Llevo 20 años estudiando los temas de educación en Fedesarrollo, y en ese contexto tuve conversaciones académicas con Fecode y en estos días ya tenemos diálogos con otros integrantes de Fecode, y además he tenido el acompañamiento de algunos voceros en el empalme, en relaciones absolutamente cordiales, por lo que me reuniré con ellos en los próximos días, pero he dicho que mi estilo es el de la confianza, autonomía, yo no creo en estilos de liderazgos basados en el exceso de suspicacia. Vamos a trabajar con Fecode y a construir colectivamente porque de eso se trata”, subrayó.

En el tema del Plan de alimentación escolar, dijo que tiene que haber construcción de capacidades de contratación, vigilancia y supervisión de estos contratos en las secretarías de educación.

Puede leer: Siguen al alza las cifras de covid-19 en Colombia: más de 23 mil contagios la última semana

“Me preocupa la corrupción pero hay 10 de esas secretarias que no han contratado, por lo que no les está llegando alimentación a los niños, es ahí donde tenemos que actuar de inmediato en un sistema descentralizado, porque el Ministerio tiene que hacer un acompañamiento para fortalecer estas capacidades de contratación”, manifestó.

Recalcó que en el tema del Icetex se tiene que actuar de forma inmediata, a corto plazo le preocupa que hay dos grupos de jóvenes que enfrentan una situación muy difícil.

“Unos son los beneficiarios de este programa de becas, Ser Pilo Paga y Generación E, que tuvieron problemas, porque recibieron el subsidio, no lograron terminar la carrera desertaron en el segundo semestre y tienen deudas impagables, por lo que se tiene que buscar los mecanismo jurídicos, legales y presupuestales para hacer una condonación, eso tiene que hacerse y lo quiero hacer rápido y lo segundo son los estudios que terminaron sus estudios pero no han logrado conseguir trabajo, por lo que tenemos que buscar formas para beneficiar a estos estudiantes”, señaló.

Afirmó que a mediano plazo se tiene que fortalecer el Icetex, para tener condiciones financieras mucho más favorables para los estudiantes.