El exministro Alejandro Gaviria confirmó será candidato a la Presidencia de la República y lo hará a través de recolección de firmas por todo el país.

En entrevista con Noticias RCN, Gaviria aseguró que no es el candidato del expresidente Juan Manuel Santos, como muchos sectores políticos lo han señalado.

Lea además: Fajos de billetes eran para pagos personales: Roy Barreras se defiende

“Tengo que decir que no soy la ficha de Santos. Esta campaña no tiene jefe político, ni tiene ningún dueño. Respeto al presidente Santos, le tengo afecto, trabajé con él, pero vuelvo y repito que esta es una campaña unificadora yo no creo que sería justo decir que soy el candidato de Juan Manuel Santos, eso no es así y lo digo con vehemencia”, manifestó.

Al ser preguntado sobre si su ideología política está más hacia la centro izquierda o a la centro derecha, Gaviria afirmó que su propósito en medio de la campaña presidencial será unificar la todas las corrientes políticas de centro.

“Yo me definiría como de centro unificador, mi visión del mundo y el cambio de sociedad tiene elementos de centro derecha como la importancia del sector privado, pero también creo en el papel redistributivo del Estado y en una reforma tributaria más progresista”, indicó.

Dijo incluso que un líder político como el exalcalde Federico Gutiérrez, podría hacer parte de este proyecto: “Trabajé con Federico Gutiérrez cuando era ministro y él alcalde de Medellín. Yo creo que sería una persona que puede estar en ese centro unificador, él podría hacer parte de esto”, sostuvo.

Alejandro Gaviria afirma que el futuro de Colombia no está en el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Consulte aquí: Rodolfo Hernández explicó por qué pidió dinero a sus candidatos al Congreso

“No voy a hablar de personas, pero la agenda de largo plazo del Centro Democrático no es lo que quiere y necesita Colombia en este momento”, indicó el exministro y hoy precandidato presidencial.

El exministro señala que Sergio Fajardo es su amigo, pero aclara que él es uno de los dirigentes con los que tendrá la obligación de “unificar ese centro. Tengo que cooperar con él y competir con él al mismo tiempo”, dijo.

Gaviria también habló de Gustavo Petro: “Pienso que él ha sido capaz de articular cierto descontento en la sociedad, pero tengo diferencias con su concepción del Estado y de la idea de cómo se debe transformar a Colombia”.

Afirmó que la decisión de lanzarse a la Presidencia de la República se tomó luego de ver los resultados de sus exámenes médicos y fruto de una reflexión que hizo con su familia, amigos y los estudiantes, al darse cuenta que no había una contradicción entre sus convicciones y lo que realmente necesita el país.

“En la última reunión que tuve con el oncólogo le pregunté por el estrés y estos temas de salud. Él me miró pensativo y me dijo: tiene mi voto; yo entendí que me estaba diciendo láncese hermano”, sostuvo.

Finalmente, Alejandro Gaviria confirmó que el próximo miércoles a las 8:00 de la mañana estará en la Registraduría inscribiendo el comité promotor que recogerá firmas en todo el país para impulsar su candidatura presidencial.