Así mismo, aseguró que aprendió de su padre la importancia de respetar las creencias de los demás y –reiteró– que esa enseñanza es la base de su actitud espiritual.

"Cuando yo tenia cáncer, siendo ministro de salud, sin pelo, sin mucha energía, me ocurría algo conmovedor: al terminar un evento publico las personas se acercaban a entregarme la imagen de la virgen, una oración, un escapulario. A veces se disculpaban y me decían: 'yo se que usted no es católico'. Yo las escuchaba, les daba las gracias y guardaba las imágenes y oraciones como un testimonio de afecto. Todavía las guardo", reveló.

Y es que –según Gaviria– estos regalos le recuerdan que no existe ningún conflicto entre las creencias pues, afirmó: "nos une algo esencial: nuestra humanidad".



Basado en este principio cuestionó a quienes utilizan sus creencias para generar el odio.

"No soy católico, pero creo en un mandamiento fundamental, uno que resume y contiene a todos los mandamientos: el amor al prójimo, he tratado de practicarlo. No siempre lo he logrado, lo reconozco, por eso me inquieta cuando alguien se sirve de la religión para odiar", manifestó.



Finalmente, el exministro hizo un llamado para que durante la contienda electoral se respeten las creencias y las diferencias.

"Un llamado a que nos tratemos con respeto, que entendamos la esencia de la libertad de culto como lo que es: el respeto por las diferentes formas como los seres humanos afrontamos la vida y la muerte", enfatizó.