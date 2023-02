Alejandro Gaviria y los reparos que tiene para la reforma a la salud ¿Le costaron el puesto?

En días pasados se difundió a través de redes sociales una carta en la que varios ministros hicieron reparos y presentaron algunas inquietudes sobre la reforma a la salud. Fuentes cercanas a Presidencia, sostienen que dicho documento sí fue presentado, pero que la carta no es nueva.

De hecho manifestaron que su contenido se discutió en las reuniones previas a la presentación del texto final de la reforma a la salud. Varios de los argumentos de los ministros fueron evaluados y el texto se modificó, radicándolo finalmente.

Le puede interesar: Presidente Petro confirma la salida de varios ministros: Alejandro Gaviria entre ellos

Los ministros de Hacienda, Educación y Agricultura, serían quienes habrían alertado, que “de realizarse la totalidad de gastos propuestos por la reforma, el costo fiscal de la iniciativa sería, para el primer año, de alrededor de $16,91 billones adicionales y, para el segundo, de $21,8 billones adicionales. Entre 2025 y 2028 los gastos se incrementarían, en promedio, en $2 billones al año”.

Entre los reparos presentados en el documento se destaca que "el proyecto de ley deberá atender los trámites y condiciones especiales de las leyes estatutarias. La regulación de este deberá atender los trámites estatutarios constitucionales respectivos”. Como se recuerda, la discusión de la reforma empezará en mayo como Ley Ordinaria.

Precisamente, poco tiempo después de esta situación que causó polémica dentro del Gobierno, durante una alocución presidencial de este lunes, el presidente Gustavo Petro confirmó que salen de su Gobierno el ministro de Educación, Alejandro Gaviria; la ministra de Cultura, Patricia Ariza y la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia.

En el caso de Gaviria, los comentarios y especulaciones no se han hecho esperar, especialmente después de conocerse la carta con las críticas a la Reforma a la Salud y la férrea defensa de Petro a sus reformas antes de anunciar las salidas de estos altos funcionarios.

Las críticas de Gaviria a la Reforma

Hace un par de semanas Alejandro Gaviria, entregó al presidente Petro, un documento en el que expone las "principales preocupaciones" que tiene con la reforma a la salud, texto que conoció el pasado fin de semana en un consejo de ministros.

Según indica el documento, Gaviria afirmó que no es claro el análisis que se realizó sobre los puntos que funcionan y no en este ámbito. Asimismo, sostuvo que eliminar las EPS no se puede considerar como la solución a los inconvenientes que existen en el sistema.

"El diagnóstico no es claro. Pareciera insinuar que todos, o la mayoría de los problemas se originan en la administración (privada o no pública) del sistema. Como si eliminar las EPS fuera una solución a los problemas de insostenibilidad financiera, corrupción y desigualdades territoriales", afirmó el ministro.

En ese mismo sentido, destacó que el documento busca destruir las EPS, en lugar de adaptarlas en torno a una estrategia de atención que beneficie al usuario, dejando los recursos en manos de la Adres.

"Las brechas en resultados en salud entre regiones y entre zonas rurales y urbanas son reales y preocupantes. Deben corregirse. Pero la reforma propuesta plantea una estrategia extraña: destruir lo que funciona en las ciudades para supuestamente arreglar lo que no funciona en las zonas rurales. En lugar de tratar de adaptar una estrategia de atención primaria al sistema, la reforma trata de adaptar todo el sistema a una estrategia de atención primaria. Una lógica extraña", sostiene.

Asimismo, afirma que las numerosas tareas que cumplen las EPS no podrán llegar a ser cobijadas, por parte de la Adres. Entre los que se encuentra el traslado de pacientes, la entrega de miles de balas de oxigeno, la entrega de medicamentos y los cientos de empleados que tienen estas compañías.

Le puede interesar: Presidente Petro abre la puerta para cambiar apartes de la reforma a la salud

"Las EPS tienen decenas de miles de personas empleadas. Con la reforma no se sabe quién va a asumirlas. ¿Pasarán los 110.000 empleados de las EPS a ser funcionarios públicos? ¿Quedarán los pacientes a la deriva? No hay respuestas para esas preguntas", indicó el hoy ministro de Educación.