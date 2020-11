Alejandro Ordóñez levanta ampolla con polémica columna sobre el aborto

La respuesta de las mujeres

Muchas mujeres, defensoras de la tesis de permitir el aborto en Colombia, no ocultaron su malestar por la columna de Alejandro Ordóñez.

Florence Thomas, una activista defensora de los derechos de la mujer, dijo que no hay derecho a la divulgación total del texto del exprocurador.

“No hay derecho... No, no hay derecho de publicar el artículo de Alejandro Ordoñez. Difícil leerlo hasta el final. Pero lo que no sabe él es que las mujeres no nos asustamos con semejantes argumentos. Nada detendrá nuestra marcha adelante”, indicó.

A propósito del debate en Colombia, en las últimas horas el gobierno de Argentina planteó la posibilidad de permitir el aborto legal hasta la semana 14 de gestación, en centros públicos y a partir de 16 años sin permiso. El proyecto de reforma llegaría en muy poco al Congreso de ese país.