Alex Char en su posesión: “Le diremos a Colombia cómo hacer patria sin hablar tanto"

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, tomó posesión este viernes en los límites del barrio Montes, Rebolo y Las Nieves, suroriente de la ciudad.

Desde este populoso sector hizo importantes anuncios sobre el denominado Gran Malecón de Suroriente que planea construir sobre el arroyo que atraviesa el barrio y que por años ha aquejado a la comunidad de esa zona.

“En este espacio se van a invertir más de 100.000 millones y será el punto de inflexión del sur oriente de la ciudad. Con esto tenemos que morir en paz y alegría cumpliéndole a este pedazo de Barranquilla que tanto triunfadores nos ha regalado”, dijo Char.

Al mismo tiempo, el mandatario electo de los barranquilleros envió un mensaje que sería para el presidente Gustavo Petro para que haga más y hable menos.

“Le mostraremos a Colombia cómo hacer patria sin hablar tanto”, indicó. En medio de este acto de posesión también habló de un tema que aqueja en gran manera a los propios y turistas: la inseguridad desbordada.

Char indicó que tiene a dos mayores generales retirados de la Policía Nacional como principales asesores de la Secretaría de Seguridad que será liderada por Yesid Turbay.

“Eduardo (Verano) me dijo ‘yo quiero que tu administres la plata de la seguridad y te encargas junto conmigo del área Metropolitana de Barranquilla. La extorsión no puede llegar a Barranquilla y tenemos que desaparecerla. Vamos a comprar un software en el que se podrá ubicar a los extorsionistas. Pondremos inhibidores para las cárceles para que no sigan delinquiendo desde las cárceles”, agregó.

Otro de los temas que mencionó fue el tema de la inclusión en las empresas barranquilleras.

“Vamos a crear un fondo para apoyar a todos esos cuidadores y cuidadoras. Todo el recurso que sea necesario y hablaremos con el sector privado para que nos pueda apoyar en esta iniciativa que ya se está haciendo en varias empresas”, precisó.