Algo debemos estar haciendo mal: Mininterior sobre violencia en el Cauca

La Comisión Segunda del Senado convocó un debate de control político en el cual se le pidió cuentas al Gobierno Nacional por la difícil situación de orden público que se registra en el departamento del Cauca.

Durante la sesión, en la que participaron algunos ministros, el Alto Comisionado para la Paz, algunos organismos de control y Naciones Unidas, quedó evidenciada la difícil situación se presenta en esa región del país.

La ministra del Interior, Alicia Arango, recibió algunos cuestionamientos debido a que en una declaración, la alta funcionaria señaló que el Gobierno no saben que se está haciendo mal en el Cauca.

“Sobre el departamento del Cauca, el orden público, ni me diga… Qué dificultad y la verdad es que los resultados que hemos tenido en el Cauca no son óptimos para nada, son resultados preocupantes", dijo.

Añadió que "hicimos una reunión con el ministro de Defensa, los altos mandos, el alto comisionado para la paz, el alto consejero de seguridad, el alto consejero para la estabilización y este Ministerio, para ver qué estamos haciendo mal, porque algo debemos estar haciendo mal para que esto no funcione”.

Durante su intervención, Guillermo Fernández, delegado de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, aseguró que el Estado debe hacer mayores esfuerzos para dar solución a los problemas y encontrar a los responsables de los crímenes que se presentan en esa región.

“En atención a la realidad del Cauca, recomendamos priorizar, redoblar los esfuerzos y fortalecer los mecanismos propios de protección colectiva. Consideramos oportuno reiterar proseguir con el fortalecimiento de la investigación penal y de contexto, que es la que ha demostrado ser fundamental para abordar de manera efectiva los fenómenos de violencia que siguen padeciendo las poblaciones del Cauca”, indicó.

Según Fernández, este método de investigación “ha demostrado ser eficaz para sancionar a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes y para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que se debe implementar una mayor coordinación entre todas las entidades del Estado para combatir la difícil situación que se presenta en el departamento.

“No ahorraremos esfuerzos dentro de la Constitución y de la ley, no habrá esfuerzo militar y policial que deje de hacerse, no habrá fortalecimiento de la fuerza pública en el lugar que se requiera que no se haga, no habrá ninguna acción que dejemos de hacer para continuar cumpliendo con la tarea”, aseguró.

Por su parte, el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, aseguró que gran parte de la violencia que se vive en el Cauca es culpa de las disidencias de las Farc.

“Los grupos residuales que eran de las Farc, tuvieron toda la oportunidad para hacer tránsito a la vida civil, a la vida legal en virtud del acuerdo, no quisieron hacerlo, y son ellos hoy, a través de tres estructuras la Jaime Martínez, la Dagoberto Ramos y la Carlos Patiño, las que están azotando el departamento del Cauca para controlar las rutas del narcotráfico hacia el océano Pacífico”, indicó.

La Fiscalía entregó un reporte de las actuaciones que se ha venido haciendo en esa región del país y advirtió que el conflicto en el Cauca se debe a la presencia de narcotráfico y minería ilegal.