Desde Cartagena, el presidente Iván Duque, enfatizó en que la vacunación contra el Covid-19 es fundamental para proteger vidas. El mensaje se da en medio de la polémica que generó un trino del senador Gustavo Petro en el que aseguró que "las vacunas no sirven para el virus Covid-delta, según primeras investigaciones" (SIC).

Las declaraciones se suman a las de funcionarios de la Presidencia de la República, quienes salieron en defensa de la importancia de la vacunación contra el Covid-19.

"Vacunarse es un deber de todos. La vacunación va a llegar y seguirá llegando gratuita para que todos se protejan. Y que les quede claro a esas voces que hay por ahí -que andan insinuando la ciudadanía que no se vacune, que la vacuna no sirve- que no pretendan sembrar más caos en Colombia. Colombia necesita más vacunación y nos vamos a vacunar todos porque es el que el deber de nuestro país", expresó el mandatario.

En medio de su discurso, el Presidente también indicó en que Colombia emitirá un certificado digital de vacunación.

"La vacunación va a requerir de la tecnología porque cuando cada uno tenga su pasaporte su certificado, este también queda en línea y lo van a poder consultar desde cualquier parte", dijo Duque.

Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien cuestionó al senador sobre si lo que busca es que, "la gente no se vacune".

"Petro Gustavo, es una absoluta irresponsabilidad generar alarmas sobre la efectividad de las vacunas ante la variable delta. ¿Qué persigue senador?, ¿Qué la gente no se vacune? El impacto y beneficios de la vacunación son claros en prevenir hospitalizaciones y muertes”, escribió el funcionario.

En ese sentido también se pronunció la jefe de Gabinete de la Presidencia María Paula Correa, quien escribió: “IRRESPONSABLE! La salud pública no es un tema de especulación. El Plan Nacional de Vacunación avanza de manera ágil y están comprobados científicamente los efectos positivos de vacunarse. No pretenda generar caos!”, (sic).