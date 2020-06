Algunos de los proyectos que se hundirían en el Congreso por fin de sesiones ordinarias

La consulta busca disminuir las oportunidades para que los funcionarios públicos no entren en hechos de corrupción.

Con la culminación del periodo legislativo en el Congreso de la República, se escuchan angustiosas voces de varios autores de proyectos de ley que piden a los congresistas no dejar hundir sus iniciativas.

La plenaria de la Cámara tiene la responsabilidad de aprobar o hundir varias iniciativas como la del proceso de paz en la Habana y la consulta anticorrupción, que de una u otra manera han sido compromiso del Gobierno y del Congreso, por hacer parte del orden nacional.

El proyecto de ley anticorrupción por ejemplo, está a punto de hundirse a falta de aprobar la conciliación, porque el Senado modificó el texto y le habría quitado la independencia a las regiones, para poder hacer su propia contratación pública.

Le puede interesar: Prácticas profesionales ahora valdrán como experiencia laboral

Otro de los proyectos de ley que está a punto de hundirse es el que busca mejorar el transporte escolar en zonas rurales, para niños que a diario se enfrentan a pbeligrosas travesías para poder estudiar y que hace parte de la implementación de los acuerdos de paz.

La representante Juanita Goubertus, autora de la iniciativa, afirmó que este proyecto contribuye a fortalecer la paz en las regiones. "Busca reducir las brechas entre el campo y la ciudad y que justamente trabajaría por esos niños campesinos de la Colombia profunda", dijo.

Entre tanto, en el Senado de la República podría hundirse por falta de trámite en último debate, el proyecto de ley que reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

Su autor, el representante Rubén Dario Molano del Centro Demcrático, señaló que este proyecto reforma las Corporaciones Autónomas Regionales CAR en su gobernanza, e incluye elementos anticorrupción sobre la rendición de cuentas, pliegos tipo para la contratación y reelección de directores, entre otros aspectos, "que busca poner fin al clientelismo y la politiquería en estos entes ambientales".

Lea también: Tribunal Superior del Distrito revocó sentencia de la Superindustria en contra de Uber

La Comisión Sexta de Cámara hundió hace pocos días el proyecto que buscaba crear un básico de internet gratuito para las familias de estrato 1, 2 y 3 de todo país.

"Este proyecto de ley iba a solucionar una problemática muy importante. Evitaríamos lo que hemos visto en algunos municipios como por ejemplo en San Juan de Urabá, donde un niño se iba a suicidar porque no tenía internet y decía que no podía estudiar porque no tenía las condiciones para ello", señaló el representante León Fredy Muñoz de la Alianza Verde, autor de esa iniciativa.

El presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, anunció que irá a sesionar hasta la última hora del 20 de junio para tratar de evacuar todos los proyectos de ley de segundo debate.