La propuesta de perdón social que ha puesto sobre la mesa el senador y candidato presidencial Gustavo Petro para justificar la reunión que sostuvo su hermano con Iván Moreno en la cárcel La Picota de Bogotá, ha generado una enorme polémica en el país.

Los candidatos presidenciales han atacado duramente al líder del Pacto Histórico y lo han acusado de intentar hacer alianzas con corruptos para ganar las elecciones a como de lugar.

El candidato Federico Gutiérrez le preguntó a Petro si su verdadera intención es absolver a todos los corruptos, a cambio de que lo respalden en las urnas.

“Será más bien que quieres absolver a Iván Moreno a cambio de votos, ¿Así vas a hacer con todos los corruptos que te rodean? Vamos viendo que te haces el bobo con los peores corruptos de este país porque te ponen votos”, indicó.

“Conmigo nada de perdón para los corruptos, al contrario, cárcel y muerte política. Petro, le estás dejando claro a Colombia que vas a negociar con corruptos, la gente no es boba y no te come cuenta y los colombianos estamos mamados de la corrupción y nos merecemos a alguien que luche contra ese flagelo y no que negocie con él”, manifestó.

El candidato presidencial John Milton Rodríguez dijo que no se puede tener negociaciones con corruptos condenados que están presos en las cárceles, sino que las alianzas deben ser con la ciudadanía y la gente honesta.

“No podemos hablar de perdón social cuando lo que se pretende es construir acuerdos politiqueros con corruptos condenados y que están en una cárcel en Colombia. Lo que tenemos que hacer es construir con los colombianos honestos y trabajadores en las plazas, en las calles, con las Mipymes, con las etnias, con las comunidades vulnerables del país, así se construye un proyecto serio”, sostuvo.

Por su parte, el candidato presidencial Rodolfo Hernández se limitó a escribir en su cuenta de Twitter: “el perdón se gana, no se regala”, al hacer referencia a esta propuesta liderada por Gustavo Petro.

Mientras tanto, el aspirante de Salvación Nacional Enrique Gómez Martínez atacó al líder del Pacto Histórico diciendo: “Senador @petrogustavo, cuéntele al país de una vez: ¿a qué otros delincuentes más tiene planeado indultar?”.

Incluso, algunos adeptos a las tesis de Gustavo Petro también han cuestionado la reunión sostenida entre Juan Fernando Petro e Iván Morano, condenado por el 'Carrusel de la contratación' en Bogotá y recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.