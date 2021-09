Alistan 'plan B' en el Congreso tras hundimiento de cadena perpetua para violadores de menores

La Corte Constitucional decidió tumbar el acto legislativo que le dio vida a la cadena perpetua para violadores de niños, porque decidió amparar la dignidad humana de los delincuentes que cometan esta clase de delitos.

Aunque algunos sectores políticos respaldaron esta decisión, la mayoría indicó que se trata de un fallo desafortunado porque se están privilegiando los derechos de los criminales y no los derechos de los menores que son víctimas de este tipo de vejámenes.

Ante esta determinación, en el Congreso de la República ya se está preparando un 'plan B' que tiene como propósito principal garantizar que los violadores de niños vayan a la cárcel por mucho tiempo.

El senador Miguel Ángel Pinto, quien fue el coordinador ponente de la reforma de prisión perpetua, está construyendo un proyecto de ley para modificar el Código Penal y garantizar que quienes cometan esta clase de delitos sexuales contra los niños, paguen como mínimo 60 años de cárcel. La idea es eliminar todos los subrogados penales establecidos en la ley y así garantizar que no haya rebaja de penas.

“El propósito es ampliar la pena de los violadores que hoy en Colombia no llega a 30 años, porque no es cierto como algunos dicen que esas penas llegan a 60 años, eso es falso. Hoy quienes tienen esa sanción es porque han incurrido, además de los delito de violación, en el delito de secuestro, tortura, desaparición y homicidio y cuando hay este concurso de delitos es que se puede llegar a una pena de ese tamaño, pero el acto de la violación contra menores no llega a 30 años”, sostuvo.

Añadió que “por eso vamos a proponer que se pueda sancionar con 60 años la violación, que si bien no es una prisión perpetua, puede asemejarse a ella. No vamos a desfallecer en la lucha de protección de los derechos de los menores, que se olviden quienes hicieron prisión en la Corte Constitucional para privilegiar los derechos de los victimarios, por encima del derecho de las víctimas”.

Pinto aseguró que buscará un consenso con todos los sectores políticos para sacar adelante esta iniciativa que contendría tan solo un artículo. Además, no descartó pedir el respaldo del Gobierno en cabeza del presidente Iván Duque, para que la propuesta salga adelante.

“Le pediremos al presidente que nos acompañe en esta iniciativa y es posible que la enviemos con mensaje de urgencia, la tramitaremos mucho más rápido en el Congreso de la República”, indicó.

Este proyecto comenzó a despertar opiniones positivas entre algunos congresistas que también cuestionaron la decisión de la Corte Constitucional. El conservador Nicolás Albeiro Echeverri manifestó que aunque respeta el alto tribunal, los ataques sexuales contra los niños cada vez son más frecuentes, por lo que se debe pensar en elevar aún más las penas.

“Yo apoyaría este proyecto que incrementa las penas, porque existe una amenaza latente contra los niños y adolescentes y el Estado no encuentra las herramientas para protegerlos. Todos los mecanismos que nos permitan a nosotros disuadir, controlar y ser eficientes en el control y cuidado de los niños, son bienvenidos”, señaló.

“Todo esto nos obliga a tener que aumentar penas, medidas y controles. Algo hay que hacer porque no podemos menoscabar a los indefensos”, agregó.

Otros legisladores como Ernesto Macías, plantearon impulsar un referendo para que la ciudadanía sea la que se pronuncie sobre si en Colombia debe existir o no la cadena perpetua para sancionar a los violadores y asesinos de niños.