El expresidente Álvaro Uribe se volvió a referir a la reforma a la salud que se está tramitando en el Congreso y dijo que la intención que tienen algunos es desacreditar a las EPS para forzar cambios en el sistema.

Uribe afirma que la mayoría de EPS fracasadas son del sector público, ya que en gobiernos anteriores su manejo se le entregó a los políticos corruptos que se robaron los recursos de la atención de los pacientes.

“La mayor parte de las EPS fracasadas han sido el sector público del municipio, departamento de la Nación y otras intervenidas, que gobiernos del pasado le entregaron esas intervenciones a politiqueros y utilizaron las intervenciones para robarse, para acabar con esas EPS”, indicó.

“Por supuesto da tristeza que algunas EPS privadas y cooperativas también hayan fracasado, pero también hay que recordar que el Gobierno colombiano tiene toda la facultad para eliminarlas. La administración Duque eliminó 13 EPS en buenahora, lo que fue una gran depuración del sistema”, añadió.

Uribe afirma que a una entidad privada se le puede exigir mucho más en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones, lo que no sucede con las que son de propiedad del Estado.

“A las EPS se les exige, se les exige reservas, unas finanzas sanas, se les exige incluso que tienen que gastarse el dinero administración cuando no les alcance para pagar el aseguramiento, pero a las entidades públicas no hay como exigirles, ¿quién le va a exigir a centros de salud del Estado?, ¿quién le va a exigir a entidades burocráticas? no acabemos con el sistema”, manifestó.

La reforma a la salud se encuentra en su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado y en los próximos días se espera que arranque su discusión.