Álvaro Uribe confirma que no volverá al Congreso en 2022, ¿Se termina una era?

Aunque dentro del Centro Democrático han sonado algunas propuestas para que el expresidente Álvaro Uribe Vélez vuelva a ser candidato al Congreso de la República, el exmandatario descartó de tajo esa posibilidad.

Según Uribe, el proceso judicial que hay en su contra, además de algunos compromisos familiares, especialmente con su esposa Lina, le impiden volver a presentar su nombre en la baraja de candidatos para las elecciones del 2022.

Le puede interesar: David Barguil, candidato presidencial oficial del Partido Conservador para 2022

El líder del Centro Democrático aseguró que aunque le dolió mucho haber renunciado a su curul, este no es el momento de pensar en una eventual candidatura al Senado.

“Haber renunciado me dio muy duro, pero yo no creo que sea el momento y digamos la verdad, este proceso judicial tan injusto que me tiene tan afectado, creo que también es una razón que me dice que yo no puedo pensar que mi nombre esté en el Congreso, primero mi señora y eso lo había hablado con ella que me ha acompañado durante 42 años de matrimonio en esta batalla política intensa”, dijo en una entrevista para el programa La Bodeguita TV.

Y añadió: “Yo procuré cumplirle mucho al Congreso, en el último receso que me correspondió antes que tener que renunciar, que fue el año pasado, preparé para el partido como siete u ocho proyectos de ley, yo procuraba cumplir”.

Uribe reiteró que no se puede ocultar la realidad de lo que esta sucediendo, “este proceso judicial que llevo sobre mis hombros injusto, me obliga a mí a tener que decir que no puedo poner mi nombre en consideración de los colombianos”.

El exmandatario también reconoció que el Gobierno del presidente Iván Duque deja una gran deuda en cuanto a la reforma política que debe hacerse en el país, la cual tiene que solucionar los problemas que hoy existen en torno a la conformación de las listas de los partidos.

Lea también: Petro habla de aborto tras polémica adhesión del líder cristiano Alfredo Saade al Pacto Histórico

“Es muy difícil convencer a los aspirantes del Centro Democrático de una lista cerrada en un esquema de listas abiertas, yo creo que el país debe pensar muy bien ese tema político. Estos cuatro años del presidente Duque, próximos a terminar, nos van a dejar sin esa reforma y la reflexión es o cerramos todas las listas o lo dejamos como está, pero es muy difícil”, manifestó.

No obstante, Álvaro Uribe dio a entender que no tiene intención de abandonar por ahora la política, que es su vocación, porque continúa muy preocupado por cuatro problemas que tiene el país que son el microtráfico, el narcotráfico, la pobreza absoluta y la pobreza monetaria.