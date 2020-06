Álvaro Uribe defiende a Marta Lucía Ramírez ante la condena de su hermano

El senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a las críticas y señalamientos que han lanzado contra vicepresidente Marta Lucía Ramírez, por el caso de su hermano, Bernardo Ramírez, quien fue capturado en ese país por el delito de narcotráfico.

El senador del Centro Democrático manifestó su respaldo total hacia la vicepresidente Ramírez, y a su vez resaltó su papel en la planeación estratégica de la política de seguridad democrática cuando fue su ministro de Defensa. "Ella lideró las acciones para recuperar la seguridad en las carreteras del país".

De igual manera, Uribe reiteró que en la legislación colombiana ni las "legislaciones democráticas" existen los delitos de sangre. El expresidente Uribe aseguró que la vicepresidente Ramírez siempre ha sido una "mujer muy eficaz y totalmente transparente".

Álvaro Uribe Vélez también señaló que años atrás la propia Marta Lucía Ramírez le comentó la situación de su hermano y en dicho momento fue él quien decidió seguir trabajando en cercanía con Ramírez, porque siempre ha considerado que sus acciones son una prueba del gran valor civil que ella posee.

En su relato el senador Uribe reconoció que en ese momento él no solicitó más detalles sobre el caso de Bernardo Ramírez, por respeto hacía Marta Lucía Ramírez y a la situación que ella afrontaba.

"Ella me recortó que ella me habló del tema hace años y como yo le conocía por sus acciones, yo la elegí como mi ministra de defensa por su transparencia y su valor civil. Yo no quise entrar en el tema, no le pregunté nada, ni ahondé en detalles por respeto".

Por otra parte, el expresidente Uribe manifestó que duda ampliamente sobre la presunta intención de Ramírez de esconder el caso de su hermano, pues una condena y un encarcelamiento es muy publico, "yo hoy pienso esa la época y creería que ese tema es público".

"Yo habría pensado que eso era público, esas sentencias son públicas y yo creo que habría que suponer que no había un interés en tapar el caso".

Vélez reiteró que Marta Lucía Ramírez siempre ha obrado con transparencia y sus acciones en el caso de su Bernardo Ramírez, serían una prueba de ello. El senador sostuvo que para ese entonces la vicepresidenta firmó una garantía de que su hermano se presentaría ante la corte, posteriormente ella le acompañó y fue la justicia quien lo juzgó y condenó.

"Estos son detalles que hablan de la transparencia de la señora vicepresidente".

Finalmente, Álvaro Uribe manifestó que hay una campaña de desprestigio contra el gobierno Duque. "Es una estrategía en la que ellos dicen que hay una 'narcocracia', para desacreditar las instituciones democráticas".

De acuerdo con Uribe, se trata de una táctica como campaña pensada para el 2022 "para decirles los colombianos que tienen que votar por ellos, porque supuestamente hay una narcocracia".

"Yo reto a que haya una prueba de que en la campaña de Duque o sus allegados se compró un solo voto"