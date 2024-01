Álvaro Uribe denuncia presiones para que sea llamado a juicio

En momentos en que el fiscal Gilberto Iván Villarreal, quien asumió ahora el caso del expresidente Álvaro Uribe, comenzó a adelantar las primeras diligencias judiciales en este proceso, el exmandatario se pronunció.

Según Uribe, habría presiones de diferentes sectores para que sea llamado a juicio por presunta manipulación de testigos.

El dirigente del Centro Democrático hizo un recuento de la investigación en su contra y afirmó que jamás ha visitado las cárceles para sobornar a testigos, como sí lo hicieron sus contradictores políticos.

“¿Por qué presionan para que me lleven a juicio? Fue mi teléfono el interceptado ilegalmente, por orden de la Corte que exigió mantener la interceptación después de que les advirtieron el error. Yo no visité cárceles, a las que mis adversarios fueron muchas veces a ofrecer beneficios para que me acusaran de paramilitar”, indicó en su cuenta de X.

Arremetió contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia que ordenó su privación de la libertad y recordó el caso Odebrecht que salpica al expresidente Juan Manuel Santos.

“A mí me encarceló un magistrado, contratista de Santos en el Acuerdo de La Habana, proceso del cual yo era uno de los opositores. A mí no me eligieron con recursos de Odebrecht ni de fuente corrupta alguna”, sostuvo.

Y añadió: “he defendido mi honra, pidiendo verificaciones. Jamás he mandado a ofrecer dádivas para que mientan o callen. No he utilizado la justicia para perseguir personas por razones políticas, ni para hacer contratos dirigidos al prevaricato”.

Dijo que como presidente de la República siempre enfrentó a los grupos ilegales, tanto paramilitares como las guerrillas que operan en Colombia.

“Enfrenté a los paramilitares, y a la guerrilla también, a diferencia de quienes creen que la paz es la impunidad de un sector terrorista. Jamás he pedido a testigos que no declaren. Esto a diferencia de abogados de las supuestas víctimas que pretenden llevarme a juicio evitando que sus defendidos declaren ante la Fiscalía”, manifestó.

Finalmente, el exmandatario considera que su caso tiene intereses políticos de fondo y eso queda demostrado con la homogeneidad de sus actores y difusores.