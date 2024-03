Álvaro Uribe: Designación de Mancuso como gestor de paz tiene más intención de amenaza política

El expresidente Álvaro Uribe se volvió a referir a la llegada de Salvatore Mancuso al país, quien vino a cumplir funciones como gestor de gestor de paz del Gobierno y quien, según dicen algunos sectores, vendría a hablar en contra del exmandatario.

Uribe asegura que si bien la administración del presidente Gustavo Petro tiene la autonomía para designar a los gestores de paz, el nombramiento de Mancuso pareciera tener una intención de “amenaza política” de fondo.

Consulte aquí: Procuraduría pide restricción de movilidad para Salvatore Mancuso tras posible libertad a prueba

“Que Mancuso sea gestor de paz para algunos conviene y para otros no. Las razones tienen más intención de amenaza política que de paz. Pero la discriminación es inexplicable. Los hay que fueron extraditados, tuvieron muchos años de cárcel en los Estados Unidos, regresaron y continúan presos en Colombia”, dijo Uribe

Además cuestionó que otros exparamilitares no estén corriendo la misma suerte de Mancuso y se preguntó si es que el requisito para convertirse en gestores de paz es lanzar acusaciones en su contra.

“Tenemos ejemplos como Rodrigo Tovar (Jorge 40) o Carlos Jiménez (Macaco). ¿Qué tienen qué decir para que los nombren gestores de paz, deben acusarme? No los conozco, ni un saludo me he cruzado como en varias ocasiones lo hice con Mancuso”, manifestó.

Dijo además que no le extraña que Salvatore Mancuso se haya aliado con sus antiguos enemigos. “De Mancuso nada me aterra cuando pienso que se cambió autodefensa por asesinato y desaforo de dinero. Hubo jactancia de control territorial y de órganos del Estado ante el silencio de muchos de sus voceros. Entonces ¿por qué extrañarse de su alianza con los enemigos de la víspera para vengar la autoridad que no pudo someter?”, sostuvo.

Le puede interesar: Salvatore Mancuso: Fiscalía no se opone a que Justicia y Paz le otorgue la libertad

Considera que la comparecencia de Mancuso ante la Jurisdicción Especial de Paz no tiene otro propósito que afectar la honra de muchas personas, incluso la de él.

“La JEP: forzaron el argumento de que Mancuso era el contacto (la bisagra) con el Ejército para incluirlo. El abuso mínimo de la JEP es la publicidad de declaraciones de Mancuso, no corroboradas, que afectan el derecho fundamental a la honra de muchas personas. Y ahí me cuento”, indicó.

El expresidente Álvaro Uribe recordó que desde el Congreso siempre propuso la creación de una sala especial en la JEP para el juzgamiento de los militares, pero todos los esfuerzos fueron inútiles.