En medio de toda la polémica generada por la propuesta del senador Gustavo Petro sobre que el Estado le compre las tierras a Álvaro Uribe para ponerlas a producir, el expresidente se pronunció y enumeró sus cuentas en el exterior.

El jefe único del Centro Democrático dijo que siempre ha sido un finquero con todo declarado ante la ley.

“Yo soy finquero, no he vivido de la política. Hasta hace unos años, los hijos míos tenían que ordeñar y yo era el que hacía todas las vueltas de maquinaria. He sido un hombre de trabajo para que vengan unos comunistas llenos de odio a que vengan a maltratarme de esa manera”, sostuvo.

El Ubérrimo

Uribe se refirió a la producción de El Ubérrimo, a los animales y al personal que labora en el lugar.

“En ganado allí se maneja una punta de ganado blanco puro y se maneja un ganado de doble propósito. Por ejemplo, en esa finca se producen embriones, para que se vengan a decir que eso no es productivo. Los ordeños, son tecnificados”, manifestó.

“En el ubérrimo hay cuatro veterinarios y es una empresa pequeña; allá hay un balance social. Yo soy un finquero que trabaja con amor por Colombia”, añadió el exmandatario.

Cuentas bancarias de Uribe

Por otro lado, Uribe negó categóricamente tener cualquier propiedad en el extranjero y se refirió a las cuentas bancarias que ha tenido fuera de Colombia.

“Yo no tengo propiedades en el extranjero. Lo que sí tengo es una cuenta corriente. Además, tuve dos cuentas; una en Inglaterra cuando fui senior en la universidad de Oxford y otra en la Universidad de Harvard, cuando estuve haciendo un posgrado en administración y gerencia”, indicó en una entrevista con la Revista Semana.

"Abrí otra cuenta cuando estuve en naciones unidas en 2010, después recibí unos honorarios, todo declarado, de unas entidades internacionales con las cuales trabajé y dejé un saldo en el extranjero de aproximadamente unos 150.000 dólares. Todo se lo he contado al país siempre por mi responsabilidad pública", concluyó.