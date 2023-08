Álvaro Uribe lanza pullas al presidente Petro por la crisis de las EPS

El expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, visitó el área metropolitana de Bucaramanga, donde apoyó a los candidatos del Centro Democrático en la región.

Así como lanzó algunas pullas contra las reformas de salud del gobierno de Gustavo Petro y la falta de control territorial.

"Si quiebran las buenas EPS y nos dejan en poder de centros de salud del Estado vamos a quedar dependiendo de los politiqueros. Ustedes se imaginan yo que le hago oposición al alcalde de Medellín, que le digan a ese centro de salud dependiendo de la politiquería a ese Uribe no me lo atienden me lo dejan morir. No puede ser", sostuvo.

Durante su recorrido por las calles de los municipios del área metropolitana el líder del partido del Centro Democrático mostró un fuerte respaldo a la candidatura del general Juvenal Díaz Mateus para la Gobernación de Santander, así como mencionó que no se puede permitir que grupos armados sigan teniendo control en los territorios del norte del país.

"El Catatumbo hoy de hecho no pertenece a Colombia es un estado independiente donde mandan los criminales, mientras más nos demoremos en resolver eso, más personas van a vivir de ese narcotráfico", agregó el líder político.

Respecto a la región santandereana indicó que con elección de los candidatos que tienen el aval del Centro Democrático se espera mejoras la seguridad del departamento. Además de impulsar mejores economías para la región.

"Hay que empezar el camino de resolverle el camino a los desempleados en Bucaramanga. Con las reformas de Petro las empresas en lugar de crecer, van a desaparecer. La reforma laboral trae tantos costos que los comerciantes van a perder sus empleos, y los trabajadores de las calles nunca van a tener la oportunidad de encontrar una buena empresa que les dé posibilidades", señaló Uribe Vélez.

En un recorrido entre Piedecuesta, Floridablanca y Bucaramanga el expresidente Uribe contó con una masiva participación de ciudadanos durante sus intervenciones en compañía de candidatos al concejo y la Alcaldía, como en Bucaramanga que caminó de la mano de Diego Tamayo, aspirante a la Alcaldía de Bucaramanga.