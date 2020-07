Como un hecho histórico fue calificado por algunos congresistas la elección de la legisladora del partido Farc Criselda Lobo, también conocida como ‘Sandra Ramírez’, en la Segunda Vicepresidencia del Senado de la República.

Es la primera vez que un desmovilizado de la guerrilla llega a un cargo directivo en el Congreso y aunque el Centro Democrático decidió votar en blanco para esta dignidad, el expresidente Álvaro Uribe sorprendió al “saludar” la designación de Ramírez en la mesa directiva para este tercer periodo legislativo.

“No estoy de acuerdo con los textos de La Habana pero saludo elección de la Sen Griselda Lobo como 2a VicePte del Senado, discute con argumentos y es coherente a diferencia de quienes contrastan entre apariencia democrática y vocación Castro-Chavista. Voté en blanco por disciplina”, indicó Uribe.

Inmediatamente, algunos integrantes de su partido cuestionaron lo dicho por el exmandatario. Rafael Nieto, quien es considerado uno de los más acérrimos uribistas en el país, afirmó que es inaudito que la exintegrante de un grupo terrorista haya sido premiada con esta elección.

“No hay razón para saludar esa elección, Presidente. Es resultado de un acuerdo rechazado en plebiscito, de una curul regalada, en cabeza de mujer con manos manchadas de sangre, y Farc no se han arrepentido ni contado verdad ni reparado victimas. ¡Y tienen miles de "disidencias", contestó Nieto en las redes sociales.

La senadora Paola Holguín también criticó fuertemente la designación de Ramírez y advirtió que eso le hace mucho daño a la institucionalidad del país.

“No apoyé proceso de La Habana, hice campaña por el NO y NO estoy de acuerdo con curules a narcoterroristas que no han pagado por sus delitos. Voté en blanco 2da Vicepresidencia del @SenadoGovCo. Creo que la impunidad da mal ejemplo y que se lastima la institucionalidad”, sostuvo.

La senadora Criselda Lobo, tras ser elegida en la Segunda Vicepresidencia, anunció que desde dicho cargo directivo trabajará por la defensa de los derechos de los colombianos, por una renta básica para las familias afectadas en esta pandemia y por la implementación del acuerdo de paz.

“Desde aquí hago un llamado al Gobierno para que pare la matanza, porque vuelven las masacres, las ejecuciones extrajudiciales, los falsos positivos, los asesinatos de líderes y lideresas y de quienes le apostamos a la paz. Exigimos al Gobierno garantías de vida para los ciudadanos y para quienes sufren el abandono estatal”, manifestó.

Lobo recibió el respaldo de todos los integrantes de la oposición y de los partidos independientes para poder integrar la mesa directiva del Senado.