Luego de dos horas de diligencia, expresidente Álvaro Uribe y el senador Ariel Ávila conciliaron en la Corte Suprema de Justicia por declaraciones del congresista que señalaron al exmandatario de haberse aliado con grupos paramilitares para controlar el sistema de salud en el norte del país.

Tras la diligencia, Ávila explicó que llegaron a un acuerdo en el marco de esa conciliación pero que, de todas formas, no tendrá que retractarse de los señalamientos hechos por medio de sus redes sociales.

“Lo primero es que en el diálogo que se dio hubo una conciliación y esa conciliación no significa que yo me haya retractado en nada, no tuve que retractarme en absolutamente nada y el acta quedó, vuelvo y repito, de carácter reservado”, afirmó el senador a la salida de la audiencia en el tribunal.

Pese a que la diligencia tuvo un resultado satisfactorio, Ariel Ávila resaltó que en un principio el ambiente con el expresidente Álvaro Uribe fue tenso, pero que luego de una reunión privada entre abogados, la reunión se tornó tranquila y permitió que se desarrollara un diálogo que finalizó con el acuerdo de conciliación.

“Tensos los primeros minutos, después los abogados, tanto el abogado de él como el abogado mío tuvieron una reunión privada, luego de eso volvió a estar en un momento tenso y ya se tranquilizó el tema producto del diálogo que se hizo. Y también hay que reconocer que hubo un espíritu conciliador tanto de la parte del querellante, el señor Uribe, como la parte mía y por eso se dio”, concluyó Ávila.

Este caso inició debido a que, a inicios de febrero, el senador afirmó que el expresidente y sus copartidarios se aliaron con grupos paramilitares para presuntamente desangrar el sistema de salud. Luego de esto Uribe presentó una denuncia penal ante la Corte Suprema.

“Un hipócrita don Uribe, hablar de salud y en su gobierno su coalición se alió con paramilitares para desangrar el sistema de salud. Por ejemplo, el hospital Materno Infantil de Soledad, Atlántico, fue considerado como "la caja menor de los paramilitares" Don Antonino, quien era capo de 'Jorge 40' tuvo una infiltración absoluta de las finanzas del hospital”, afirmó el senador el pasado cinco de febrero.

Frente a esta decisión el caso quedó cerrado por lo que ambas partes, ya que no deberán reunirse nuevamente para encontrar una conciliación con respecto a los señalamientos del congresista.