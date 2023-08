Amenazas del ELN a María Fernanda Cabal: su hijo tomó drástica decisión

Mucha conmoción y preocupación ha generado en el país el plan terrorista que estaría preparando el ELN para atentar en contra del fiscal Francisco Barbosa, el general (r) Eduardo Zapateiro y la senadora María Fernanda Cabal.

Le puede interesar: María Fernanda Cabal y la critica a Gustavo Petro: “¿Viendo Netflix?”

Hay dos aspectos que han causado mayor molestia sobre esta situación. Primero que el fiscal Francisco Barbosa aseguró que si bien la información sobre el plan del ELN para atentar en su contra provino, en parte, del Ejército, esta fue entregada de manera parcial y no de forma inmediata, tan pronto se supo. El segundo aspecto es que estas amenazas se hacen en plenas negociaciones en las que ya se instaló el cuarto ciclo de negociaciones, en el que esperan desarrollar acuerdos suscritos recientemente, entre ellos el cese al fuego de 180 días que empezó a regir el pasado 3 de agosto.

En medio de este panorama, Juan José Lafaurie Cabal, hijo del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie y de la senadora María Fernanda Cabal, se refirió a las amenazas, asegurando que esto muestra que el país no ha avanzado en materia de paz ni con el Gobierno Petro, ni con el Gobierno Santos.

"Es la demostración de que no se ha avanzado en este país. Por el contrario, hemos vuelto a las épocas del terror. Considero que esta es una demostración de que ese cuento de la paz que nos vendió Juan Manuel Santos y ahora, que nos quiere vender Gustavo Petro con su ‘paz total’, es una gran mentira. Con los delincuentes no se puede negociar. Por el contrario, hay que perseguirlos y aplicarles el imperio de la ley. No hay otra alternativa", dijo Juan José Lafaurie en entrevista con Semana.

En ese sentido, el hijo de Cabal sostuvo que las amenazas son verdaderas, así el ELN lo niegue: "Tienen un plan para asesinar a María Fernanda porque ella es una piedra en el zapato para ellos, siempre lo ha sido".

En ese sentido, Juan José Lafaurie aseguró que el tema de seguridad es tan preocupante que su hermana tuvo que salir del país y que él tiene planeado hacer lo mismo.

"Tuve que dejar casi de salir, me gustaba en las noches ir a comer, ya casi no puedo tener vida social, es difícil porque uno se tiene que restringir. Por más guardaespaldas que le pongan a uno, no garantiza nada, lo único que medio garantiza la seguridad es cambiar el estilo de vida. A nosotros nos ha tocado un cambio muy radical. Mi hermana está fuera del país, yo casi no puedo salir, he pensado en irme del país, dentro de poco, seguramente lo haga porque el tema es agobiante. No puedo tomarme un café tranquilo", le dijo a ese medio.

Le puede interesar: Uribistas piden medidas cautelares para María Fernanda Cabal y el general Zapateiro

Finalmente, confesó que él y su mamá están en desacuerdo con que José Félix Lafaurie haga parte de las negociaciones con el ELN: "Desde el principio yo no he estado de acuerdo. No creo que uno deba negociar con terroristas. Mi mamá tampoco ha estado de acuerdo. Hemos respetado la decisión de mi papá porque él representa los intereses de un gremio, es el presidente de Fedegán. No le puedo decir que no es incómodo, para mí lo es".