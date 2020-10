Ángela María Robledo asegura que está siendo "matoneada" desde sectores petristas

En los últimos días la representante Ángela María Robledo ha denunciado que ha sido objeto de duras críticas en las redes sociales por anunciar que está pensando en ser candidata presidencial para el 2022 y sobre la posibilidad de volver a la Alianza Verde.

Lea además: No descartan alianzas entre Petro, Fajardo, Robledo y Marulanda para las elecciones

En entrevista con RCN Radio, la representante reveló que desde la Alianza Verde le están haciendo coqueteos para que vuelva a la colectividad y que tenga la posibilidad de ser precandidata presidencial y participar en una consulta interna.

Robledo ha manifestado en sus redes sociales que está siendo víctima de maltratos y posible matoneo por el hechos de anunciar que siente que no tiene cabida dentro de la Colombia Humana.

Lea también: Minsalud toma medidas especiales en Medellín para frenar los contagios de la Covid

"Para las mujeres hacer política en el ámbito de la democracia representantiva es difícil porque terminamos satanizadas o estigmatizadas o invisibilizadas y realmente lo que ha ocurrido en los últimos días en las redes sociales ha sido un ataque muy fuerte de cuenta de personas que parecerían hacen parte del movimiento petrista. Es lo que he denunciado porque tampoco me he puesto a responderle porque tampoco creo que esa sea la política", señaló Angela María Robledo.

Llevo una semana hablando de violencia política y la respuesta ha sido más violencia política.



Con fuerza aguanto, porque por encima está el proyecto de país: la vida de millones de personas.



Creo en la unidad, pero tampoco estoy dispuesta a aguantar más maltratos. — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) October 27, 2020

En la noche de este martes, el propio Gustavo Petro respondió a las acusaciones y mensajes en contra de quien fuera en otrora su fórmula vicepresidencial señalando que cada quien es libre de ingresar y salir de la Colombia Humana y está en su derecho de aspirar a la Presidencia de la República.

Angela María Robledo es una mujer valiosa y democrática, la invitamos a una campaña mágica que creo nunca olvidará, esta en su derecho de aspirar a la presidencia, creo que debería esperar como debería haber aceptado la candidatura a la alcaldía de Bogota que le propusimos. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 27, 2020

La representante Robledo ha recibido igualmente el respaldo de varios miembros de la Alianza Verde que piden respeto por una mujer que ha estado en varios periodos en el Congreso de la República trabajando políticas en favor de las mujeres del país.

El canibalismo político contra los afines, es el peor error histórico que han cometido los alternativos durante décadas.

Los que por acción u omisión no son capaces de respetar @angelamrobledo piensan que la victoria en el 2022 se puede dar a pesar de ellos mismos. GRAVE ERROR! https://t.co/El95zRSCWr — Inti Asprilla (@intiasprilla) October 27, 2020

La “unidad” se logra dialogando, concertando, construyendo



Muchos petristas quieren adherencia, sumisión, obediencia



La violencia política también se vive en Twitter y también viene de la izquierda



Apoyo total @angelamrobledo que ha sido matoneada por quienes reclaman “unidad” https://t.co/M5tdbvaSBv — Mauricio Toro (@MauroToroO) October 27, 2020

El disgusto de varios miembros del petrismo con Ángela María Robledo se generó desde las pasadas elecciones a la Alcaldía de Bogotá cuando ella rechazó el apoyo a Hollman Morris por los hechos de violencia denunciados por la exesposa del candidato por la Colombia Humana y por el contrario anunció su respaldo a la Claudia López.