Ángela María Robledo se desmarca de Petro y anuncia su precandidatura presidencial

Agregó que “las mujeres siempre decimos que no es hora de callar. Yo sentí en esos ataques una práctica de violencia política y eso no es tolerable, ni micromachismos ni macromachismos (...) Eso no quiere decir que Gustavo no reconozca a las mujeres, pero quizá una agenda con mucha más fuerza sobre lo que significa el liderazgo colectivo, no encontró lugar en la Colombia Humana y esa es la razón, por la que renunció al movimiento”.

Vea además: Tres jóvenes fueron asesinados en Popayán

Señaló que buscará una coalición progresista en la que busca se encuentren el excandiddato presidencial Sergio Fajardo, el senador Jorge Enrique Robledo, al igual que otros sectores del progresismo que busquen un liderazgo colectivo.

Señaló que las diferencias entre los estilos de liderazgo con Gustavo Petro precipitaron su salida del movimiento Colombia Humana.

Apreciado @petrogustavo, en 2018 con un programa esperanzador, constituimos la 2da fuerza política del país. Hoy, por circunstancias conocidas, acciones, omisiones e injustificados silencios, siento que me quedé sin espacio político en @ColombiaHumana_ y he decidido renunciar. pic.twitter.com/xvft3DCElI — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) January 18, 2021

“Este país necesita también una profunda transformación económica, cultural y política para dejar de ser uno de los países más desiguales del mundo y más violentos, pero requiere una transformación muy serena y que ponga en el centro de todo el ejercicio de la reconciliación para poder entender que está pasando en Colombia y lo que tanto nos duele”, indicó.

Consulte aquí: Masacre en Popayán apunta a un solo responsable: alcalde Juan Carlos López

Al mismo tiempo, reconoció que la campaña política con Petro “fue maravillosa, pero esa dinámica cambió un poco y las mujeres, cuando no nos sentimos cómodas en un lugar y sentimos que la tarea política en mi caso continúa, hay que explorar otros caminos y lugares”.

Insistió en que “yo llegué a la Colombia Humana por la puerta grande y me voy por la puerta grande (…), abriendo un espacio necesario de convergencia de fuerzas progresistas para este país y no sólo para el 2022 y no para un proyecto de largo aliento”.