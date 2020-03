También señaló que el país necesita una alternativa que garantice que se cumpla con el Acuerdo de Paz, en el que se comprometa la protección de los líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos.

“He estado en otras reuniones en las que buscamos consolidar una fuerza alternativa para el 2022. Estos son tiempos de turbulencia para este presidente porque se habría recibido financiación del narcotráfico (...) este es un momento difícil y debe llegar hasta las últimas consecuencias”, advirtió.

Ángela María Robledo pidió además que el fiscal general se declare impedido para investigar especialmente el escándalo de la ‘Ñeñepolítica’, porque asesoró la campaña presidencial.

“Iván Duque tiene que explicar qué pasó con José Guillermo Hernández ‘El Ñeñe’. Él estuvo en muchos de los eventos de la candidatura e incluso Francisco Barbosa actual fiscal, tiene que explicar también”.

En ese sentido, añadió que ante la gravedad de los audios, archivos, textos y documentos revelados, “yo creería que el fiscal general debería declararse impedido”.

Robledo además aseguró que el país atraviesa un momento difícil no solo por ese supuesto fraude electoral, sino también por las revelaciones que hizo desde Venezuela Aida Merlano, que consideró deben ser investigadas formalmente.

Frente a la reciente decisión del Consejo de Estado que revive su curul en el Congreso, aseguró que nunca existió doble militancia y que espera ansiosamente regresar a la Cámara de Representantes a trabajar por la paz.

“Voy a ir más tarde al Congreso para mirar qué trámite debo hacer para regresar ojalá la próxima semana. Esto debe ser igual al procedimiento que se utilizó para quitarme la curul”, afirmó.

Cabe mencionar que la decisión que se tumbó en las últimas horas, fue emitida en abril de 2019 por la sección quinta de esa corporación, que determinó en su momento que Robledo había violado una norma de la Constitución Política de Colombia, que prohíbe a una persona que viene militando en un partido o movimiento político, para que se presente a la siguiente elección, ostentando el aval de un partido o movimiento diferente.

Robledo salió del Congreso por cuenta de las demandas en su contra instauradas por Juan Carlos Calderón España, Fabián Esteban Cano Álvarez y Martín Emilio Cardona Mendoza.

“Estoy muy feliz porque se hizo justicia para mí y me siento reparada ética y políticamente. Este también es un mensaje para la democracia en Colombia”, precisó.

En ese mismo sentido, manifestó que “este fallo es muy importante, porque en este país las oposiciones de izquierda las han exterminado, las han acorralado y soy una voz que representa más de 8 millones 200.000 votos junto con Gustavo Petro en el Congreso”.

Ángela María Robledo también aseguró que el 2019 fue un año muy difícil en su vida pero que supo encontrar nuevamente el camino.

“Fue algo muy doloroso, me quitaron la curul estando en incapacidad y eso no se hace. Ahí no solo faltó humanidad sino también legalidad”.

Finalmente, agregó que “me sentí injustamente tratada por este país, tuve problemas severos de salud, murió mi madre fue muy duro (...) pero me fui reinventando”.