Este domingo 21 de abril, cientos de miles de colombianos se adelantaron a las marchas y movilizaciones que se llevaron a cabo en varias ciudades del país para expresar su desacuerdo con las reformas y decisiones del Gobierno Petro.

A partir de las 10 de la mañana, los ciudadanos se reunieron para manifestar su inconformidad, a pesar de las lluvias que afectaron a varias ciudades como Bogotá, Cartagena y Cali.

Con pancartas y arengas, los opositores del gobierno del presidente Gustavo Petro mostraron hicieron un alto para mostrarle al jefe de Estado que no están de acuerdo con las reformas que se debaten en el Congreso, ni los diálogos de paz que se adelantan con las disidencias de las Farc y el ELN.

Como respuesta a las manifestaciones de descontento del pueblo colombiano, el presidente Gustavo Petro decidió publicar en su cuenta de X un video del fallecido humorista Jaime Garzón, algo que no fue bien tomado por los internautas, que calificaron este hecho como una burla.

"La clase dominante", escribió Petro acompañando el video de Garzón en el que se emula una marcha, como la que se estaba viviendo en diferentes ciudades de Colombia este domingo.

La respuesta fue inmediata por parte de los ciudadanos molestos en redes sociales: "Yo voté por usted, pero hoy me encuentro marchando contra su gobierno corrupto", "no sabe qué hacer para disimular el rechazo absoluto de todo Colombia", "Lo siento, el pueblo te ha abandonado", son algunos de los comentarios.

No obstante, el mensaje de Petro en medio de marchas no fue bien recibido por algunos políticos, entre los que se destaca la senadora por el partido Verde, Angélica Lozano, quien de inmediato le respondió contundentemente al presidente Petro.

"Patético presidente @petrogustavo que se burle, desprecie y minimice el genuino descontento ciudadano con su gobierno", reconoció la senadora.

Sin embargo, no fue la única que hizo alusión a este polémico mensaje de Petro en X, pues el senador David Luna le respondió al presidente Petro.

“¿Clase dominante, presidente Petro? Lo que está dominando es la sensación que usted no gobierna, de que no ejecuta y se quiere reelegir, de que no quiere respetar la Constitución del 91. Señor presidente Petro, por favor, deje de estigmatizar, deje de dividir”, mencionó Luna de manera contundente.