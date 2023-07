Angélica Lozano logra postulación de verdes, pero Presidencia del Congreso se definirá a voto limpio

La bancada verde centro esperanza se reunió nuevamente para tomar una decisión sobre la postulación que harán para la Presidencia del Congreso de la República, en donde la senadora Angélica Lozano obtuvo las mayorías para quedarse con esa responsabilidad.

Lozano logró el respaldo de ocho de los 13 miembros de la colectividad, lo que la convierte en la candidata oficial del sector mayoritario de los verdes.

Sin embargo, los congresistas Iván Name e Inti Asprilla decidieron no renunciar a su aspiración y mantener su candidatura para ocupar ese cargo, lo que quiere decir que el próximo presidente de la corporación se definirá a voto limpio en la plenaria.

La senadora Angélica Lozano aseguró que la lección de su nombre quedó consignada en un acta oficial del partido y todos sus miembros deberían respetar esa determinación.

“Ellos decidieron retirarse de la reunión de bancada, la integramos 13 senadores y ellos dos decidieron retirarse. Todos los partidos estaban esperando el acta de la decisión de bancada y en el Congreso cada año se respetan los acuerdos y los partidos completos esperan una decisión de bancada y esa decisión quedó consignada. Ocho senadores de 13 decidieron postularme y que yo sea la presidenta del Senado, si la plenaria lo ratifica”, explicó.

El senador Inti Asprilla afirmó que cuando se trata de votaciones secretas en las que se escogen las mesas directivas, la ley de bancadas no aplica, razón por la cual deciden mantener su postulación tras no lograr un acuerdo.

“Al no tener un argumento jurídico que permita sustentar que uno de los integrantes del Partido Alianza Verde renuncia a su derecho de postularse, yo decidí mantener mi postulación y el senador Name también, al igual que la senadora Angélica Lozano y el escenario va a ser un escenario de definición en la plenaria del Senado”, indicó.

El senador Jota Pe Hernández aseguró que los que no están acatando la decisión mayoritaria de la bancada, no están jugando limpio en medio de este proceso. “Yo no lo llamaría tan limpio, porque la coalición tomó una decisión y ellos no están acatándola, esperamos presentarle a la plenaria el acta, mostrarles que quieren las mayorías y esperar a ver si la plenaria respeta eso o si vota por otros”, sostuvo.

Así las cosas, no está tan claro que Angélica Lozano vaya a convertirse en la próxima presidenta del Congreso, ya que los otros partidos podrían tomar la decisión de darle su voto a Iván Name o a Inti Asprilla, en caso de que postulen sus nombres en la sesión de este 20 de julio.