Desde que el exsenador Gustavo Bolívar denunciara públicamente una supuesta red de trata de mujeres y de acoso en el Congreso de la República el tema ha estado en el centro del debate.

Bolívar dice tener pruebas de los señalamientos que ha venido haciendo y le pidió a la ciudadanía tener paciencia y confianza, dando a entender que en su momento se conocerán más indicios de los supuestos responsables de estos hechos. “Estoy bajo ataque hace tres días por atreverme a contar la asquerosidad de la política por dentro, alguien tiene que hacerlo. El país no puede seguir engañado, confíen en mí, jamás les voy a mentir. De cada cosa que denuncio hay pruebas. Paciencia. Primero la seguridad de las víctimas”, manifestó.

Le puede interesar: Son acusaciones delirantes: Víctor de Currea Lugo sobre casos de acoso en su contra

A estas denuncias se les suma un nuevo ingrediente, dado que el acoso no se habría presentado únicamente contra funcionarias o miembros de las UTL, sino también en contra de congresistas.

Así lo reveló la senadora Angélica Lozano, quien en entrevista con ‘Diva Rebeca’, personaje interpretado por Omar Vásquez, contó que ella misma fue víctima de acoso por parte de un político de Santander.

Lozano, quien es pareja de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, contó que todo sucedió cuando intentaba parar el referendo de Viviane Morales contra madres solteras y homosexuales: "Yo estaba hablando con los compañeros para ver qué pensaban del proyecto y uno me dijo por qué no nos vemos, vamos al apartamento. Mire, no lo había contado. Es un político de Santander”.

En ese sentido, señaló que no denunció pues muchas veces las mujeres están expuestas a abuso de poder: "Las mujeres en cualquier oficio estamos expuestas al abuso del poder y eso que este tipo es un par mío, no es mi jefe. Pero cuando hay subordinación es peor. Esto lo padecen las mujeres desde una tienda hasta en un banco".

A continuación la entrevista donde hizo la declaración: