Antes de dejar mi cargo habrá una decisión en el caso del hijo y el hermano de Petro: fiscal Barbosa

El fiscal general, Francisco Barbosa, aseguró que antes de dejar su cargo los investigadores de ese organismo emitirán una decisión frente al proceso que se sigue contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro y su hermano Juan Fernando Petro.

En el caso de Nicolás Petro Burgos, la investigación que se sigue en su contra es por la presunta comisión del delito de lavado de activos a raíz de las denuncias del supuesto recibo de dineros de narcotraficantes para la campaña presidencial de 2022.

“Esas investigaciones van por muy buen camino. Yo le he dicho a los colombianos que los resultados de esas investigaciones se darán a conocer antes de que yo me vaya de la Fiscalía General, mucho antes de que yo me vaya de la Fiscalía General de la Nación”, indicó.

Asimismo, sostuvo: “Es necesario hacerlo con responsabilidad. Yo no soy de los que digo mañana se va a tomar una decisión. Lo que hacemos nosotros en este caso en concreto, fue incluso recoger y recibir las denuncias que se hicieron contra el hijo del presidente Gustavo Petro por los medios de comunicación”.

Según las denuncias realizadas por parte de su expareja Day Vásquez, Nicolás Petro supuestamente recibió dineros por parte del señalado exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como el 'Hombre Marlboro' y de El Turco Hilsaca.

“Las denuncias se hicieron por parte de una persona cercana a él, en ese sentido lo que nosotros estamos haciendo constatando, corroborando todos esos dichos para determinar las respectivas responsabilidades”, destacó.

Dentro de las labores de Policía Judicial, adelantadas por este caso, la Fiscalía remitió un oficio a la Asamblea del Atlántico, del cual hace parte Nicolás Petro como diputado, para que entregue información a este organismo relacionada con los dineros devengados por parte de líder político producto de su función.

En una reciente solicitud a la Asamblea del Atlántico se señala: “De manera comedida, solicitó su valiosa colaboración en el sentido de remitir con destino a esta unidad de Policía Judicial toda la información que repose en sus bases de datos, relacionada principalmente con la calidad de diputado y certificación del cargo, tiempo de servicio como diputado de esta asamblea".