Antes de ser elegida, senadora dijo que se podía insultar políticos: hoy le molesta el bullying

Hay un dicho muy popular que dice que 'los toros se ven menos bravos desde la barrera', el cual significa que siempre resulta fácil juzgar algo desde un sitio donde no hay riesgo ni responsabilidades. Precisamente, este dicho es el que muchos ciudadanos le están recordando a la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, por cuenta de unas declaraciones que hizo recientemente, y que contrastan con lo que decía cuando no era congresista.

En días pasados, Zuleta hizo un fuerte reclamo al "bullying mediático" que dice estar sufriendo por cuenta de la iniciativa para reducir salarios, la cual no es apoyada por ella.

El senador youtuber Jonathan Ferney Pulido Hernández, también llamado Jota Pe, reveló los nombres de los congresistas que no se quieren bajar el salario, entre ellos estuvo Zuleta, que aseguró que os congresistas no gastan lo mismo que otros profesionales, y que sus viajes valen.

En ese sentido, hizo un llamado a que no le hagan bullying mediático: "No gastamos lo mismo que todos, no en todos los trabajos hay que viajar tanto como a los que nos gusta hacer la tarea de visitar los territorios, no todos hacen reuniones con comunidades, gremios y academia. Debate si, pero con profundidad y sin bullying mediático".

Por cuenta de esta declaración, detractores de Zuleta desempolvaron un video en el cual la hoy senadora asegura que los ciudadanos no están en la obligación de respetar a los funcionarios públicos por lo que sostiene que pueden decirles “hijueputas” sin enfrentar consecuencias legales.

Lo dicho por Zuleta, ocurrió en 2021 en el Concejo Municipal de Ituango (Antioquia) donde participó como lideresa social en un debate sobre el proyecto de Hidroituango.

"Nosotros venimos aquí a exigir derechos, él tiene obligación de respeto, nosotros no tenemos obligación de respeto (...) no está obligado el pueblo a respetar al Estado, nuestra legislación está clara (...) Nosotros podemos decirles que son unos hijueputas y venga, no somos iguales, así lo ha dicho la Corte. Nosotros como pueblo tenemos derecho a manifestar eso. Ojo que los funcionarios no (pueden hacerlo), porque irrespetan al pueblo”, dijo en ese momento Zuleta.

Por esta razón, es que muchos ciudadanos le cuestionan que haya cambiado su pensamiento después de ser elegida congresista. ¿Qué opina? A continuación el video de lo sucedido: