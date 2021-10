Apartamento de Benedetti habría sido adquirido con maniobras fraudulentas: Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación aseguró que el embargo de un lujoso apartamento ubicado en el norte de Bogotá perteneciente al senador Armando Alberto Benedetti, sería producto de un presunto incremento patrimonial injustificado.

De acuerdo con los investigadores, se trata de una investigación adelantada en articulación con la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Esa entidad señaló que los agentes encargados de liderar esta investigación recibieron información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que permitió establecer que el congresista Armando Benedetti presentaría patrimonios por justificar correspondiente a los años 2009, 2014, 2016 y 2017.

Asimismo, se advierte que el congresista presuntamente incurrió en maniobras fraudulentas para incorporar ese bien a su patrimonio, a través de una tercera persona.

Los fiscales especializados a cargo de este caso indicaron que se trata un bien de considerable valor el cual fue enajenado en un proceso de subasta por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, que habría ocasionado detrimento a la administración pública.

Por su parte, el senador Armando Benedetti aseguró que esta diligencia de embargo de su apartamento hace parte de un nuevo capitulo dentro de la persecución judicial que se adentra en su contra.

“La Fiscalía acaba de tomar una decisión sospechosa, desmedida e ilegal de extinción de dominio contra el apartamento de Altos del Retiro por hechos acaecidos mucho antes de ser propietario. ¿CÓMO PUEDO PARAR ESTÁ VULGAR PERSECUCIÓN? No tengo garantías”, indicó el congresista Benedetti a través de su cuenta en Twitter.

Señaló que “para aclarar: la extinción de dominio no es contra mí, es contra la anterior propietaria de quien se aduce no ha podido acreditar hasta ahora el origen de los recursos para adquirir el apartamento. Anuncio que me declararé como víctima en este proceso”.

Ahora el senador Armando Benedetti tendrá que entrar a demostrar ante un juez de extinción de dominio que este apartamento fue adquirido con dineros completamente legales.