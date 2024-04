Apelación de reforma a la salud está enredada: comisión que estudia el tema tiene problemas

La apelación para revivir la reforma a la salud no ha podido ser resuelta porque la subcomisión que se creó para estudiar este recurso no ha podido ser instalada, por cuenta de algunos enredos y problemas internos que han surgido, según confirman fuentes a La FM de RCN.

El presidente del Congreso, Iván Name, designó a los presidentes de las siete Comisiones Constitucionales del Senado para abordar esta discusión y presentar un informe a la plenaria sobre qué debe ocurrir con el proyecto de salud que se hundió en la Comisión Séptima.

El primero en renunciar a esta subcomisión fue el senador conservador Germán Blanco, presidente de la Comisión Primera, quien manifestó estar incurso en un posible conflicto de interés por cuenta de que su esposa es gerente de una IPS en el departamento de Antioquia.

Sin embargo, al parecer otros presidentes de otras comisiones también tendrían la intención de manifestar un impedimento porque sus partidos políticos habrían recibido financiación de grupos empresariales como Keralty, que son dueños de EPS. De hecho, algunas de las recusaciones y denuncias que se presentaron ante el CNE se dieron por esta circunstancia.

El caso de la senadora Martha Peralta, presidenta de la Comisión Séptima, podría ser más complejo, debido a que ella ya votó durante el tercer debate de la iniciativa y muchos consideran que no podría ser juez y parte en este proceso.

Lo cierto es que los congresistas están buscando un acercamiento con el presidente del Senado, Iván Name, para pedir más plazo para presentar el informe y establecer si dicha subcomisión debe o no recomponerse, ya que la misma no podría estar integrada por tres o cuatro miembros nada más.

Mientras tanto, el tiempo corre y cada vez la reforma a la salud tiene menos posibilidades de revivir tras hundirse en su tercer debate en el Senado de la República.