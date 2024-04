Aplazan debate de control político a Colpensiones por ausencia de senadores 

El sindicato de trabajadores de Colpensiones (Colpeunidos) mostró su molestia porque se aplazó el debate de control político al presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, por la ausencia de varios senadores.

La iniciativa liderada en la senadora Paloma Valencia ha estado enfocada en las denuncias por sobrecostos en contratos, aumento de nómina, despilfarro de recursos públicos y pérdida de 226 millones de pesos.

La fiscal nacional de Colpeunidos, Sandra Almanza, afirmó que este debate además se presentaría varias denuncias por la salida de trabajadores sin justa causa.

“Nos sentimos muy frustrados, porque cuando por fin vemos que se abre la puerta en el Congreso para revisar el tema de la administración de los recursos de una entidad tan importante como es Colpensiones y vemos el ausentismo de nuestros congresistas la verdad no nos sentimos representado porque son por ellos los que hemos votado y esperamos que ellos asistan para que vean cómo están administrando los recursos de esta entidad y el no presentarse nos deja más dudas porque no entendemos dónde está el control político”, dijo.

Subrayó que, en el marco de este debate, pretendían hacer nuevas denuncias de irregularidades que se estarían cometiendo y que esperaban que el presidente de Colpensiones las explicara.

“Las denuncias es porque no se han tenido los controles legales pertinentes para la administración de los recursos de la entidad y precisamente para eso era el debate para el presidente de Colpensiones Jaime Dussán, viniera y presentara de cómo se han hecho estos contratos si se han superado los límites en el presupuesto, por lo que sería un debate sano para ambas partes, para el país y para él para que dejara claro en este que lo está haciendo bien o mal”, sostuvo.

Destacó que los trabajadores de Colpensiones son personas que conocen muy bien a la entidad desde sus inicios.

“Los trabajadores de Colpensiones venimos desde las entidades anteriores como el Seguro, Cajanal donde tenemos la experiencia y experticia del tema de seguridad social pero es realmente triste con estos espacios y no vienen los congresistas, nos deja muchos sinsabores para estos escenarios que pensamos que son los oportunos para poder ver la administración correcta de esta entidad”, dijo.

Denunció que la salida de trabajadores sin justa causa continúa en Colpensiones sin que nadie pueda hacer algo.

“Han salido muchos trabajadores, incluso desde el momento que ingresa el actual presidente Jaime Dussán cuando se despiden muchos trabajadores y hasta hace menos de 15 días se presentó un despido, que se entiende que es injustificado porque les pagan todas las indemnizaciones”, puntualizó.

En el debate de control político, que se adelantó en la Comisión Primera del Senado, la senadora Paloma Valencia advirtió que se estarían presentando irregularidades en el manejo de los recursos que están asignados a Colpensiones.

Según Valencia, se han presentado sobrecostos por más de 226.000 millones de pesos en la entidad.

“Son sobrecostos de los nuevos contratos que se han hecho para contratar los mismos servicios que ya tenía Colpensiones, estamos hablando del call center, de las terminales, entre otros, y se han incrementado los costos en más del 100%, pasamos a pagar 226.000 millones adicionales”, denunció.

Afirmó además que se habrían gastado alrededor de 192 millones de pesos en almuerzos para la junta directiva, lo que quiere decir que cada almuerzo habría costado alrededor de 2.165.785 pesos.