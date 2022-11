Aplazan debate de moción de censura contra MinMinas en Cámara de Representantes

Por cuenta del retraso en el desarrollo de la agenda legislativa en la Cámara de Representantes, la oposición acordó con el Gobierno aplazar, para la próxima semana, el desarrollo del debate de moción de censura contra la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.

La Cámara tiene una apretada agenda legislativa en varias comisiones con la aprobación de iniciativas del Gobierno, como la reforma política, el Código Electoral y la aprobación de la partida presupuestal de regalías.

Lea además: Se cae demanda en el Consejo de Estado contra Gustavo Petro

Sin embargo, desde la oposición señalaron que no fueron consultados para tomar la decisión de aplazar la moción de censura contra Vélez en la Cámara que estaba planteado para este miércoles 23 de noviembre.

”No se me consultó, ni a la mesa directiva, igual no estaba de acuerdo con aplazar una audiencia tan importante, un juicio tan importante contra una ministra que viene generando un caos y preocupación en la ciudadanía”, señaló la representante Erika Sánchez.

Más noticias: Suspenden a juez de Cúcuta que apareció en audiencia ligera de ropa y fumando

El representante y citante del debate, Juan Espinal, añadió que, “en ningún momento conmigo o con alguno de los colegas del Centro Democrático se tomó la decisión de aplazar el debate de moción contra la ministra Irene Velasco”.

Espinal recalcó que el debate es “fundamental” para que la ministra explique por qué sus declaraciones “tienen en riesgo la economía y a un sector que genera 400,000 empleos directos y 600,000 empleos indirectos en el país”.

Sin embargo, desde la coalición de Gobierno, el representante Alejandro Toro señaló que esperan que la ministra de Minas continúe en el cargo luego de debate que quedó aplazado para la próxima semana.

“Este es un Gobierno del cambio, que tiene reformas de cambio, tenemos unas reforma que adelantar en comisiones primeras, pero continuamos muy pendientes de lo que será el debate de moción, señaló el representante por el Pacto Histórico, Alejandro Toro.