Aprueban en primer debate proyecto que prohíbe las terapias de conversión a personas LGTBIQ+

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó con 20 votos a favor y dos en contra el proyecto que busca prohibir las llamadas terapias de conversión para cambiarle de manera forzada la orientación sexual a una persona.

“Es increíble que nuestro país todavía le metan la cabeza en una pila de agua a una persona tratando de cambiar su orientación sexual o que simple les hagan unas prácticas de tortura como el electroshock, esto no debería seguir pasando en Colombia, pero pasa y lo hemos revelado mediante diferentes testimonios. No hay nada que curar, esto no se trata de terapia eso es tortura”, explicó Carolina Giraldo, autora del proyecto.

La aprobación de la iniciativa en su primer debate coincide con la conmemoración del mes del orgullo LGTBIQ+, lo que según el representante y activista de esta población, Andrés Cancimanse es una oportunidad para reconocer la diversidad sexual del país.

“Con este proyecto que pasa a segundo debate en Plenaria de Cámara, buscamos que ninguna persona sufra violencia física o psicológica por reconocer su diversidad sexual. Es inconcebible que en pleno siglo XXI la población LGBTIQ+ históricamente humillada, discriminada, señalada, ahora sea torturada con la excusa de tratar la enfermedad o de liberar el alma poseída y más aún, que tengamos que explicar que estás prácticas violan derechos fundamentales”, indicó el congresista.

Uno de los grandes opositores del proyecto en la Comisión Primera de la Cámara fue el representante por las negritudes, Miguel Polo Polo, quien calificó como “aberrante” pretender prohibir las terapias de conversión, solicitando que el proyecto fuese archivado argumentando que se está atentando contra el libre ejercicio de los psicólogos.

“Lo aberrante aquí, es que se pretendan justificar estas terapias en las que cientos de jóvenes han sido golpeados, electrocutados, violados, obligados a pasar hambre para ser curados, cuando aquí no hay nada que curar”, añadió Cancimanse al referirse a lo manifestado por Polo Polo.

La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Juvinao, también habló al respecto asegurando que “seguiremos defendiendo en segundo debate este proyecto por la dignidad y los derechos humanos”.