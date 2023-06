"Aquí hay justicia y se debe cumplir como está organizada": exfiscal Luis Camilo Osorio

El exfiscal general Luis Camilo Osorio se pronunció sobre la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien aseguró que Colombia no es un Estado fallido y cuenta con una administración de justicia capaz de garantizar que no habrá impunidad en sus investigaciones, por lo que descartó reabrir el examen preliminar al país.

En diálogo con RCN Radio, Osorio señaló que Colombia cuenta con instituciones, que además no deben debilitarse. "Nosotros tenemos unas instituciones judiciales que no pueden debilitarse por un régimen, que entre otras cuestiones no acierta y en este caso, tampoco lo hace cuando trata de traer una justicia internacional. Esta es una manifestación para advertir si el Estado puede por si solo salir adelante y garantizar derechos a todos los colombianos o no", dijo.

Agregó que "aquí hay justicia y se debe cumplir tal cual como está organizada".

El exfiscal también se pronunció sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y dijo que esa "es una justicia que fue muy tortuosa toda su construcción, pero ahí está tenemos que darle el apoyo y consideración, aun cuando tuvo esa conformación que no fue justificada para ese momento".

Sin embargo, explicó que "eso fue lo que se pactó dentro del proceso paz y hay que respetarlo. Añadió que cualquier aporte que complemente la verificación, es conveniente para todos".