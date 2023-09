"Aquí no se les puede decir a las droguerías que no hay plata": Minsalud

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, advirtió que las EPS deben pagar sus deudas con los proveedores, entre ellos los 'Gestores Farmacéuticos' (farmacias y droguerías), que son los encargados de entregar los medicamentos a insumos que no están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, de lo contrario tendrá que intervenir directamente.

El funcionario señaló que tras la carta del presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) se hace necesario saber qué está pasando con los dineros que gira el Gobierno y no se están cumpliendo con estas obligaciones del sistema de salud.

“Casi el 97% de los recursos que reciben las EPS son de la UPC, y eso se ha entregado con anticipación, está pago, ya en septiembre lo están recibiendo lo que representa el 97% de todos los dineros”, señaló.

Jaramillo fue enfático en señalar que el Gobierno está pagando de forma anticipada a las EPS. “Hay una situación de los presupuestos máximos, eso es lo que con la adición que hizo el gobierno se está reconociendo y se está pagando”, indicó.

Rechazó los argumentos presentados por las EPS para el no pago de estas obligaciones con las droguerías y farmacias.

“Aquí no se le puede decir a las droguerías a los laboratorios o proveedores de medicamentos que no tienen plata porque si esa situación se está presentando nos va a tocar a nosotros directamente intervenir para atender esta situación porque los dineros están y ya los recibieron con anticipación”, aseguró.

Por su parte, la representante del gremio de las EPS del régimen contributivo, Acemi, Ana María Vesga, aseguró que en el tema de Unidad de Pago por Capitación (UPC) no hay dificultades, todo está enfocado en el no pago de los presupuestos máximos.

“Nuestra solicitud y el ministro la conoce es sobre el giro de los presupuestos máximos que son los que reconocen las tecnologías no PBS, no se han pagado para julio, agosto ni septiembre y no sabemos cómo se va a financiar el pago de la esa no PBS para el resto del año”, puntualizó.