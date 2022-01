Arelis Uriana, del Pacto Histórico, inscribió su candidatura presidencial

La precandidata presidencial Arelis Uriana del Movimiento Mais y quien hace parte del Pacto Histórico, inscribió este martes su candidatura presidencial ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

“Llegó la hora del cambio, llegó la hora del verdadero desarrollo social. Hoy soy la primera mujer inscrita del Pacto Histórico como candidata a la Presidencia y también la primera mujer indígena Wayuú que hoy va a cambiar la historia de Colombia”.

Arelis Uriana es defensora de Derechos Humanos, líder wayúu y precandidata presidencial por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), como parte de la lista del Pacto Histórico de quienes aspiran llegar a la casa de Nariño.

En diálogo con RCN Radio, la mujer reveló detalles de su estrategia y las posibilidades reales que cree tiene su participación en la contienda electoral.

Afirmó que “ver la realidad, la situación en la que está el país, donde los colombianos están pidiendo a gritos un cambio porque ya no quieren más guerra”, la motivaron a aspirar a la presidencia de la República.

“Creo que las mujeres tenemos esa capacidad para analizar y mirar qué es lo que realmente puede transformar a Colombia, por eso hoy estamos presentando una precandidatura indígena”, dijo.

También señaló que “con esta aspiración a la precandidatura hasta en la consulta interpartidista, nos han mirado como que no tenemos la capacidad por no tener un alto nivel académico, que es lo que más nos han reprochado en redes sociales. Personas que se han dirigido a nosotras diciéndonos 'las mujeres no tienen esa capacidad, cómo van a gobernar el país si son indígenas, si son afro', como el caso de la compañera Francia Márquez, que también ha sido muy señalada por no tener ese alto nivel académico".

Finalmente, puntualizó que los pueblos indígenas en el país han sido reprimidos discriminados, estigmatizados, señalados y perseguidos.

“Nos ha costado mucho lograr reivindicar nuestros derechos, hacer valer nuestros derechos constitucionales nos ha costado la vida, derramar muchas sangre de nuestros hombres y mujeres”, dijo.