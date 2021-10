Ariel Ávila se lanza a la política por el partido Alianza Verde

Le puede interesar: Ingrid Betancourt oficializa solicitud ante el CNE para revivir el partido Verde Oxígeno

En conversación con RCN Radio, Avila aseguró que decidir entrar a la política fue muy difícil, sin embargo, "me motivaron dos cosas: por un lado todos los números, todas las estadísticas me dan que este país quiere cambio . que está cansado de toda esta corrupción y de la clase política tradicional y yo quiero hacer parte del cambio, y claro, tengo cosas que aportar de toda mi vida de investigación".

Agregó que "mucha gente me insistió a hacer parte de este cambio, el día viernes renuncié a la Fundación Paz y Reconciliación y decidí tomar este camino".

Sobre el porqué la Alianza Verde y no el Pacto Histórico indicó que, "yo creo que en el Pacto Histórico hay gente que está haciendo cola desde hace mucho tiempo y yo no puedo ser como un paracaidista de llegar ahí y más cuando es una lista cerrada. A mí no me gustan las listas cerradas, me parece que es un tema antidemocrático y porque me siento mucho más cómodo en el partido Verde en las discusiones que se vienen para el país. Sin embargo, le agradezco al senador Gustavo Petro, yo siempre voy a ser una persona alternativa estaré con el cambio de este país, pero tomé la decisión con el partido verde".

Finalmente, el analista del conflicto armado indicó que para el Congreso vienen tres grandes retos, como "la equidad social y reducción de la pobreza, que pasa por un tema de la estructura económica de este país, es decir, el que más tenga que más pague y el que menos tenga que menos pague impuestos, es una discusión que tenemos que dar además de los temas de reforma política y lucha contra la corrupción, Colombia no tiene un tribunal electoral por ejemplo, cambiar la forma de elección del Consejo Nacional Electoral", puntualizó.