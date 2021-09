La indagación en su contra se adelanta luego de supuestamente no haber podido demostrar el ingreso de alrededor de 3.000 millones de pesos en los últimos años.

Sin embargo, Benedetti ha dicho que se trata de una persecución política en su contra por parte de la magistrada Cristina Lombana y ha dicho que el informe contable que se hizo en su caso, está plagado de errores.

“La Procuraduría dice que el informe con el que me llamaron a indagatoria, que no es un dictamen, tiene fallas estructurales como no tener en cuenta los préstamos, las cesantías, etc. No hay un testigo, no hay una sola prueba, solo conjeturas de los investigadores”, sostuvo.

El legislador indica que está tranquilo y que confía en poder demostrar su inocencia.

“Como no le debo nada a nadie y confío en las instituciones, muchos me dijeron que esto iba a pasar, así que vengo tranquilo a presentarme a las autoridades para confirmar dicha información. ¡Él que nada debe nada teme!”, añadió.