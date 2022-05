Armando Benedetti denuncia que MinHacienda no ha girado recursos para expedición de cédulas 

Armando Benedetti, senador y actual jefe de la campaña presidencial de Gustavo Petro, denunció que el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos a la Registraduría para que los jóvenes recién mayores de edad puedan expedir sus cédulas.



"Las elecciones pasadas fueron muy traumáticas, y para el día de hoy el señor ministro de Hacienda no le ha girado al registrador los recursos para que salgan cédulas nuevas, que significan jóvenes que van a votar por Gustavo Petro. ¿Hay alguna mala fe en eso?, no se han girado recursos para la auditoría internacional, que es la que nos va a cubrir de cualquier fraude", dijo Benedetti.



Sin embargo, de acuerdo con el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez, los recursos sí habrían sido facilitados a la Registraduría y al CNE, el pasado 2 de mayo por un valor de $3.277.248.189.

Le puede interesar: Hubo 'chambonería jurídica' y negligencia en las altas cortes al elegir al registrador Alexander Vega: Camilo Enciso



A través de su cuenta de Twitter, Pérez confirmó que “MinHacienda emitió la Resolución 1043 en la que destina los recursos solicitados por CNE para la auditoría internacional de los softwares del proceso electoral. La directora de contratación de la Registraduría me informó que habrá contratación directa”, escribió.



Hay que mencionar que la Registraduría Nacional del Estado Civil envió una carta al Ministerio de Hacienda solicitando más de 3.000 millones de pesos para “contratar la prestación del servicio para el Consejo Nacional Electoral de una auditoría de carácter internacional sobre los procesos y sistemas electorales durante el 2022”.



“El CNE requiere aplicar la auditoría como instrumento de administración pública, cuyo objetivo principal en el presente caso es coadyuvar a la transparencia y control del proceso electoral, mediante la evaluación y verificación de los sistemas y procesos que hagan parte de este proceso, a través de la contratación de una auditoría de carácter internacional sobre los procesos y sistemas electorales durante la vigencia 2022”, se indica en el documento enviado.

Lea también: Natalia Paris se dejó 'seducir' por Rodolfo Hernández: Lo apoyará en las presidenciales



En ese sentido, se señala que la auditoría se hará en los escrutinios de orden auxiliar, municipal, distrital, departamental y general. Asimismo, en los escrutinios a nivel nacional y la inscripción de ciudadanos e Infovotantes.



Sobre el monto solicitado, la Registraduría manifestó que consultó e hizo cotizaciones con tres empresas reconocidas en el sector (Ultratech, CGTS y Datasys), “con base en las cuales se realizó el estudio de mercado y se determinó el valor promedio para definir el valor requerido por la entidad”.