Armando Benedetti lanzó pullas a Laura Sarabia y dice estar decepcionado tras salir del Gobierno

El exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti, quien fue uno de los funcionarios que salió del Gobierno por cuenta del escándalo que involucró a Laura Sarabia y a su exniñera Marelbys Meza, se pronunció sobre los acontecimientos que provocaron su salida del cargo.

Benedetti lanzó pullas contra Sarabia, quien fue hasta hace poco la jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro y en una entrevista con la revista Cambio contó que se siente decepcionado por la forma como se está manejando el Gobierno.

En el diálogo que sostuvo con ese medio de comunicación, Benedetti no habló mal del presidente, pero sí dio a entender que varios de sus funcionarios no están dando resultados.

“Petro lo hace bien pero no hay buen gobierno. Las intervenciones de Petro son berracas. Es un tipo al que le cabe el país en la cabeza, pero no hay gobierno. Y en eso, para mí, toda la responsabilidad la ha tenido Laura Sarabia. Por no informarle al presidente lo que pasa y por no tener el peso político para tomar acciones”, indicó.

Lea también: Centro Democrático solicitó su derecho a réplica a pasada alocución del

Manifestó además que se siente dolido por haber salido del Gobierno de esa manera y porque el presidente no creyó en varios de sus argumentos. “Que tomó partido y de alguna manera fue decepcionante para la persona que, sin lugar a dudas, más trabajó en toda su campaña. Si usted revisa, supuestamente a mí me botan por conspirador cuando queda claro que eso no fue así. Entonces la decepción y el dolor son grandes”, se quejó.

Benedetti se refirió a Laura Sarabia y dijo que si no hubiera sido por él, que se echó la campaña de Petro al hombro para ganar las elecciones, ella no hubiera sido nombrada como jefe de gabinete.

“No solamente es que trabajara conmigo, sino que es el único empleo que ha tenido y la única vez que le aceptaron la hoja de vida. Nunca le aceptaron la hoja de vida en ningún lado. Yo la conozco porque una amiga de ella, Paula Sierra, que trabajaba conmigo cuando yo era presidente del Partido de la U, me la presenta. Ella entra no por la hoja de vida de ella, sino porque Paula Sierra, que es una mujer muy inteligente, me la recomienda. Entonces ella puede reclamar que no es cuota mía, de acuerdo. Pero si yo me hubiera ido con Rodolfo Hernández ella no estaría ahí. Todo dependió de mí”, dijo.

Contó que a raíz de las fallas que se venían presentando dentro del Gobierno, el presidente Petro le habría ofrecido ser una especie de “superministro”, lo que lo hubiese convertido prácticamente en el segundo hombre más poderoso del país.

Consulte aquí: Se abren las urnas para votar las consultas populares e interpartidistas de los partidos políticos

“Nunca he querido ser superministro. Nunca. Eso salió el 23 de mayo a raíz de una larga conversación con el presidente sobre unas fallas que se podían estar cometiendo en el gobierno. Pero yo nunca pedí nada. Es más, yo alcanzo a hablar con el secretario jurídico sobre cómo sería la estructura legal del Departamento Administrativo de la Presidencia para crear el cargo. ¿Entonces por qué iba a conspirar contra Laura si yo ya tenía un excelente ofrecimiento? Que no era el que quería, pero era bueno”, sostuvo.

Y añadió: “A mí no me molestaba para nada hacer equipo con ella (Laura Sarabia), te lo juro por mis hijos. La pelea no es porque yo esté pidiendo algo y no me lo den. Si hay pelea o hay crisis es por la desidia y la displicencia de Casa de Nariño conmigo, no del presidente”.

Benedetti insinuó que tenía conocimiento de que la jefe de gabinete hacía interceptaciones. “Como yo sabía que Laura chuzaba y todo lo demás (…) Ella a veces me salía con comentarios que no tenían que ver. O que no podía saber. A veces hasta se equivocaba en los datos. Pero aún así con la equivocación ¿Por qué sabía que yo estaba hablando mal de ella?, que no sé qué, ¿Por qué sabía? Siempre era una paranoia”, dijo.

Negó que tuviera la intención de amenazar al presidente de la República y dijo que no son ciertas las versiones sobre que tiene en su poder un video sexual de Gustavo Petro.

Le puede interesar: El lío político y jurídico que tiene al Chocó con dos gobernadores

“Para mí era más fácil amenazar al presidente que a ella. Pero no, no tenía nada pensado. Es un tema ahí y no es una amenaza. Es que ella me reta a mí de forma… ahí es cuando yo monto en ira y le doy una patada a una mesa que tenía al lado. ¿Tú quieres que te amenace de verdad? ¿Tú te sientes amenazada? Cuando no ha habido amenaza. Entonces yo te amenazo con esto y se lo dices al presidente”, sostuvo.

Dijo que tras haber salido de su cargo como embajador en Caracas, se siente “desprotegido” y teme que las descalificaciones en su contra continúen adelante. “Yo nunca había estado tan solo. Siempre tenía una credencial y unos amigos”, indicó.

Cuestionó que el mandatario Gustavo Petro no hubiera tenido una posición “neutral” en este escándalo y confesó que siente que el jefe de Estado tomó partido en favor de Laura Sarabia por la forma en que se refirió a ella cuando anunció su salida del Gobierno.