Arremetida liberal contra canciller Claudia Blum en sesión virtual del Congreso

"Ya que el presidente Cuenca por fin tomó la decisión de hacer sesiones formales virtuales y entendemos a la ministra pero esto ya es consuetudinario que la señora no le da la cara a la Comisión Segunda. Es la primera vez que veo yo que viene y fuera de eso se retira entonces pacten a qué horas la señora nos puede oír, cuando sean formales a ella le corresponde obligatoriamente venir y entonces no me inviten a otra reunión con esa Señora si no es formal", aseveró Chacón.

La Canciller interrumpió esa declaración para asegurar que había advertido al inicio de la reunión de su retiro y expresó su deseo de haber continuado en la sesión virtual informal.

El representante liberal Carlos Ardila pidió también la palabra y sentó su voz de protesta por el retiro de la Ministra de Relaciones Exteriores.