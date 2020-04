Arrendadores y propietarios deben lograr acuerdo para aliviar pago de arriendo en cuarentena

Frente a las micro, pequeña y mediana empresa (Mypimes) señaló que se aplican la mismas condiciones para los arrendadores, teniendo en cuenta la difíciles condiciones que se registran en el marco del aislamiento preventivo.

“Este no es un incentivo para no pagar los arriendos, la invitación es a las familias que siguen teniendo su contrato laboral, no van a incumplir esos pagos; esto está pensado es para quienes estén afectados en sus ingresos, por la emergencia sanitaria que vive el país”.

En ese sentido señaló que “es importante llegar a un acuerdo de pago con los propietarios para que podamos tener posibles soluciones”.